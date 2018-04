Wachstumsdelle in Südosteuropa

Bulgarien rückt die EU-Erweiterung in den Fokus (im Bild Premier Bojko Borissow, 2. v. l., mit Amtskollegen aus Südosteuropa). © afp Bulgarien rückt die EU-Erweiterung in den Fokus (im Bild Premier Bojko Borissow, 2. v. l., mit Amtskollegen aus Südosteuropa). © afp



Belgrad/Wien. Ein gut vernetzter Wirtschaftsraum, der sein Potenzial als Region nutzt: Geht es nach den Wünschen der EU-Kommission, sieht so die Zukunft Südosteuropas aus. Die sechs Staaten des Westbalkan -Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien - könnten so ihr Wachstum ankurbeln, zusätzliche ausländische Investoren anziehen, den Lebensstandard ihrer Bevölkerung anheben. Die Annäherung an die EU könnte dies beschleunigen. Bisher führt die Union Beitrittsgespräche mit Serbien und Montenegro.

Auf dem Weg zu der erhofften wirtschaftlichen Entwicklung sind allerdings etliche Hürden zu überwinden. Oft scheitert es etwa an fehlenden Straßen-, Zug- oder Flugverbindungen. Die Stärkung der Infrastruktur, die Verbesserung der so genannten Konnektivität, ist denn auch ein wesentlicher Teil der Erweiterungsstrategie der Union. In deren Rahmen den Westbalkan und dessen EU-Annäherung anzutreiben, hat sich wiederum Bulgarien vorgenommen, das derzeit den EU-Vorsitz innehat.





Aktuell haben sich allerdings die Konjunkturaussichten für die Länder Südosteuropas laut Weltbank etwas eingetrübt. Das Institut senkte am Mittwoch seine Wachstumsprognose für die Region auf 3,2 von bisher 3,3 Prozent in diesem Jahr und auf 3,5 von 3,6 Prozent im kommenden Jahr. Vor der Finanzkrise 2008 hatten die Wachstumsraten teils noch bis zu doppelt so hoch gelegen. Als Konjunkturrisiken macht die Weltbank neben dem aktuellen internationalen Handelsstreit einen Mangel an Investitionen aus.

Ihren Angaben zufolge ging die Arbeitslosigkeit in den meisten der sechs Länder im Vorjahr zurück. Die Quoten klaffen jedoch weit auseinander. Sie reichten demnach von 13,5 Prozent in Serbien bis zu 30,4 Prozent im Kosovo. Große Unterschiede gibt es auch in den öffentlichen Haushalten. Während Serbien und Bosnien-Herzegowina 2017 Überschüsse erzielten, häuften die anderen Staaten weiterhin Defizite an.

Dass aber immer mehr Menschen Arbeit finden und auch die Löhne langsam steigen, lobt Linda Van Gelder, für den Westbalkan zuständige Direktorin bei der Weltbank. Das Jahr 2017 habe jedoch gezeigt, dass schon ein besonders kalter Winter das Wachstum bremsen kann. Hatte es in der Region insgesamt 2016 noch einen Anstieg von 3,1 Prozent gegeben, so waren es im Vorjahr nur mehr 2,4 Prozent. Das für heuer und 2019 prognostizierte robuste Wachstum hänge davon ab, dass die richtige Wirtschaftspolitik gemacht und Regulierungen zum Schutz vor Schocks erlassen werden.

Investitionen gesucht

Der bisherige Anstieg ist auch mit einer stärkeren Verflechtung mit der Weltwirtschaft einhergegangen. Die Exporte wuchsen deutlich, die Importe zumeist aber noch deutlicher, was in den meisten Ländern zu einer Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits führte: In Montenegro lag dieses mit fast 19 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf einem bedrohlichen Niveau. Um es zu finanzieren, reichten nicht einmal ausländische Investitionen im Gegenwert von 11,2 Prozent des BIP.

In Summe fließen jährlich etwa vier Milliarden Euro an Direktinvestitionen in die Region. Der Beitrag zur Ankurbelung sei zwar sehr positiv, das Niveau sei dennoch niedriger als für ein stabiles, langfristiges Wachstum wünschenswert wäre.