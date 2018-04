Neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Frankfurt. Vor der voraussichtlich entscheidenden Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in Deutschland hat die Gewerkschaft Verdi ihren Forderungen mit weiteren Warnstreiks Nachdruck verliehen. Schwerpunkte waren am Freitag die Bundesländer Hessen und Sachsen.

In Frankfurt fielen Freitag früh Straßenbahnen und U-Bahnen aus, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Zudem sollen die Müllabfuhr, Kindergärten, Krankenhäuser und die Stadtverwaltung betroffen sein. Auch in weiteren Städten und Kreisen Hessens wurde zum Streik aufgerufen. In Frankfurt und Hanau werden nach Angaben von Verdi am Vormittag mehrere Tausend Beschäftigte zu Demonstrationszügen und Kundgebungen erwartet.

Stadtreinigung in Hamburg bestreikt

In Leipzig ruhte der Nahverkehr. Seit 3 Uhr legten rund 300 Mitarbeiter die Arbeit nieder. Im Laufe des Tages rechnet der Verdi-Streikleiter mit insgesamt 700 Streikenden. Bis 14 Uhr am Freitagnachmittag sollen die Busse und Bahnen in den Depots bleiben. In Hamburg wurde die Stadtreinigung bestreikt. Warnstreiks im Nahverkehr sollte es auch in Mainz (Rheinland-Pfalz) und in Bochum (Nordrhein-Westfalen) geben.

Verhandlungen ab Sonntag

Die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sollte am Freitag vorerst ihren Abschluss finden. Verdi und der Beamtenbund dbb wollen Druck aufbauen für die dritte und möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde.

Die Gewerkschaften fordern für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Von Sonntag an soll in Potsdam weiter verhandelt werden.