Verdacht auf Korruptionsskandal bei deutscher Asyl-Behörde

Berlin. Eine leitende Mitarbeiterin des deutschen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) steht im Verdacht, 1200 Asylanträge ohne rechtliche Grundlage positiv beschieden zu haben. Laut der Bremer Staatsanwältin Claudia Kück soll die inzwischen suspendierte Chefin der Bremer Bamf-Außenstelle mit drei Rechtsanwälten zusammengearbeitet haben, die ihr offenbar systematisch Asylwerber zugeführt hätten.

Gegen die ehemalige Bamf-Leiterin, drei Anwälte aus Bremen und Niedersachsen sowie einen Dolmetscher werde ermittelt, sagte Kück am Freitag. Eine weitere Person soll als Vermittler zwischen Antragstellern und den Beschuldigten aufgetreten sein. Es bestehe der unmittelbare Verdacht auf "bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung", was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden kann.





Konkret würden die Beschuldigten verdächtigt, Asylwerber veranlasst zu haben, einen Antrag bei der für diese Personen formell nicht zuständigen Bamf-Stelle in Bremen zu stellen. Es seien von der damaligen Leiterin dann offenbar falsche Asyl-Anerkennungsbescheide erstellt worden.

Unregelmäßigkeiten

bei der internen Prüfung

Ermittelt werde zudem wegen Bestechlichkeit und Bestechung, was beides mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Es soll private Einladungen an die ehemalige Bamf-Leiterin gegeben haben. Laut NDR, Radio Bremen und "Süddeutscher Zeitung" gab es etwa Zuwendungen in Form von Restaurant-Einladungen.

In Gang gekommen seien die Ermittlungen, weil Unregelmäßigkeiten bei der internen Prüfung der Asylbehörde festgestellt worden seien. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums stellte das Bamf selbst Strafanzeige gegen die Mitarbeiterin. Die Behörde arbeite eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen.

Es sei nicht völlig neu, dass sich das Amt mit der Korruptionsbekämpfung auseinandersetzen müsse, sagte eine Ministeriumssprecherin. Zu möglichen Konsequenzen wollte sie sich aber nicht äußern. Auch der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, er könne jetzt noch keine politischen Konsequenzen ankündigen. Es gehe jetzt erst einmal darum, die "sehr ernsthaften Verdachtsmomente" aufzuklären.

Die SPD-Fraktion verlangte für die nächste Sitzung des Innenausschusses des Bundestags einen Bericht der Regierung.