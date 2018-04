Baskische ETA bittet um Entschuldigung

Die baskische Separatistenbewegung ETA hat in einem offiziellen Schreiben um Vergebung für ihre Anschläge gebeten. In einer am Freitag von der baskischen Zeitung Gara ("Wir sind") veröffentlichten Erklärung heißt es, während des langen bewaffneten Kampfes habe die ETA vielen Schaden zugefügt und wolle den Opfern ihre Ehrerbietung bezeugen: "Wir entschuldigen uns aufrichtig."

Das der Organisation traditionell nahestehende Blatt stellte die mit 8. April datierte Stellungnahme mit dem baskischen Originaltext online und brachte die Übersetzung ins Spanische in einem Artikel. Wörtlich heißt es darin: "Die ETA anerkennt ihre direkte Verantwortung an diesem Leid und möchte zum Ausdruck bringen, dass derartiges niemals hätte geschehen bzw. nicht solange hätte dauern dürfen, da der politische und historische Konflikt bereits seit langem eine gerechte demokratische Lösung hätte finden müssen."

Die Untergrundorganisation bekräftigt mit "aufrichtigem Mitgefühl" ihre Achtung gegenüber den Opfern, und bittet die - an dem "in Folge von Irrtümern" entstandenen - Konflikt unbeteiligten Opfer und deren Familien um Verzeihung: "Diese Worte werden das Geschehene weder aufheben noch so viel Schmerz lindern. Wir sagen dies mit Respekt, ohne erneut Trauer verursachen zu wollen."

Versöhnung sei nun eine Hauptaufgabe für das Baskenland. Man müsse Vorkehrungen treffen, dass sich das Leid nicht wiederhole. Die spanische Regierung begrüßte die Entschuldigung. Diese sei allerdings viel zu spät gekommen, heißt es in einer Erklärung der Staatskanzlei. Die ETA sei mit den Waffen der Demokratie besiegt worden.

Die Untergrundorganisation will einem Medienbericht zufolge am ersten Wochenende im Mai ihre Auflösung bekanntgeben. Vorausgegangen war dem Schritt eine Befragung vo etwa 290 Mitgliedern in französischen und spanischen Gefängnissen. Die spanische Regierung hat erklärt, der Gruppe seien dafür keine Zugeständnisse gemacht worden.



Die Opfer der ETA. © Paconi - CC 3.0 Die Opfer der ETA. © Paconi - CC 3.0



Die Euskadi Ta Askatasuna (ETA) - baskisch für Baskenland und Freiheit - kämpfte seit 1959 für einen eigenen baskischen Staat im Norden Spaniens und im Südwesten Frankreichs. Mehr als 850 Menschen wurden bei Attentaten und Bombenanschlägen bis 209 getötet. 2011 erklärte die Gruppe eine Waffenruhe. Vor einem Jahr begann sie damit, den Behörden Waffen zu übergeben. Bisher wurden etwa 3,5 Tonnen Waffen und Sprengstoff abgeliefert.

(Quellen: APA, EFE, Gara, Reuters, Übersetzung: Mag. Gabriele Müller)