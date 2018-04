Ex-Ministerin will türkischen Präsidenten herausfordern

Ankara. Sie darf nun doch antreten. Trotz früherer Befürchtungen, dass die türkische Wahlkommission der neu gegründeten Iyi-Partei von Meral Aksener die Teilnahme an der vorgezogenen Neuwahl im Juni verwehren könnte, hat die Behörde nun ihre Zustimmung dazu gegeben, dass die Mitte-rechts-Gruppierung kandidiert. Insgesamt registrierte der Oberste Wahlrat zehn Parteien für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Es war zuvor unklar gewesen, ob die Gruppierung der früheren Innenministerin Aksener zur Wahl zugelassen würde, da eine Partei dafür sechs Monate vor einem Votum gegründet worden sein und in allen 81 Provinzen des Landes Parteitage abgehalten haben muss. Zwar fand der Gründungsparteitag schon im Dezember statt, doch wurde der letzte regionale Parteitag erst Ende Februar abgehalten.





Um ihre Teilnahme an den Wahlen sicherzustellen, wechselten am Sonntag kurzfristig 15 Abgeordnete der linksnationalistischen CHP zur Iyi-Partei, wodurch deren Parlamentsfraktion auf 20 Mitglieder anwuchs. Jede Partei mit 20 Abgeordneten hat in der Türkei das Recht, an Wahlen teilzunehmen. Der Wechsel der CHP-Mandatare stieß bei der regierenden nationalkonservativen AKP und ihren Verbündeten von der MHP auf scharfe Kritik.

Gerade von Dissidenten der ultranationalistischen MHP ist die Iyi-Partei gegründet worden, nachdem ihre frühere Fraktion eine informelle Koalition mit Präsident Recep Tayyip Erdogan eingegangen war. Nun gilt Aksener als ernst zu nehmende Herausforderin des Staatsoberhaupts, das sich erneut um das Amt bewirbt.

Spekuliert wird ebenso über eine Kandidatur des früheren Staatspräsidenten Abdullah Gül. Dieser gehört mit Erdogan zu den Mitbegründern der AKP, doch hat er sich in den vergangenen Jahren von seinem Parteifreund entfremdet. Sollte Gül sich tatsächlich zu einer Bewerbung entschließen, könnte er Erdogan ernsthaft gefährlich werden. Allerdings hat er es bisher stets vermieden, sich offen gegen seinen früheren Weggefährten zu stellen.

Aufregung über Auftritte

im Ausland

Unterdessen sorgt der türkische Wahlkampf auch im Ausland für Aufregung. Denn Erdogan kündigte schon einen Auftritt in einer Sporthalle vor tausenden türkischen Staatsbürgern an - ohne das Land zu nennen. Solche Veranstaltungen haben aber schon in der Vergangenheit zu heftigen Debatten in Deutschland und Österreich geführt.

Die Regierung in Wien stellte daher prompt klar, dass die Wahlkampfauftritte unerwünscht seien. Diese würden nicht mehr zugelassen, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Außenministerin Karin Kneissl telefonierte danach mit ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. "Wir sind nicht Ansprechpartner für die türkische Innenpolitik", erklärte sie dann per Aussendung.

Die deutsche Regierung hat bereits Wahlkampfauftritte von Politikern aus Nicht-EU-Staaten drei Monate vor Wahlen in ihrem Land grundsätzlich verboten. Außenminister Heiko Maas bekräftigte diese Regelung vor wenigen Tagen am Rande des G7-Außenministertreffens in Toronto. "Das gilt. Und das gilt für alle, unabhängig davon, von wo sie kommen." Maas hofft aber darauf, dass das Verbot nicht zu neuem Streit mit der Türkei führen wird.