Fünf-Sterne-Bewegung will Neuwahlen

Rom. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es keine andere Lösung als Neuwahlen gibt", erklärte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio am Montag über Facebook. Er beschuldigte die bisher regierenden Sozialdemokraten (PD) und den Mitte-rechts-Block um Ex-Premier Silvio Berlusconi, Verhandlungen über eine Regierungsbildung mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu verweigern. Eine scharfe Attacke richtete Di Maio gegen Ex-Premier Matteo Renzi, der sich am Sonntag entschieden gegen eine Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung ausgesprochen hatte. "Heute haben wir den Beweis, dass es noch immer Renzi und sein überdimensionales Ego sind, die alles entscheiden", kritisierte Di Maio. Vor knapp zwei Monaten hatte Italien gewählt.

Staatschef Sergio Mattarella stemmt sich aber gegen Neuwahlen. Der Präsident wartet auf eine am Donnerstag geplante Sitzung des PD-Gremiums, bei der beschlossen werden soll, ob Koalitionsverhandlungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufgenommen werden. Diese sind bei den Wahlen am 4. März mit 32 Prozent stärkste Einzelpartei geworden. Stärkste Koalition war Berlusconis Block mit 36 Prozent. Die PD war mit 17 Prozent klare Verliererin. Ihre Stimmen könnten für die Regierungsbildung jedoch entscheidend sein.





Die PD ist gespalten. Während der frühere Premier und Ex-PD-Vorsitzende Renzi eine Allianz mit der populistischen Bewegung strikt ablehnt, ist der interimistische Parteichef Maurizio Martina Gesprächen mit den Populisten nicht abgeneigt. Er warnte am Dienstag vor einer Spaltung der PD - das Parteigremium werde über die Position entscheiden.

Den Vorschlag, eine von einer breiten Parlamentsmehrheit unterstützte Regierung aus parteiunabhängigen Experten zu bilden, lehnten bisher sowohl die Fünf Sterne als auch die Lega ab.

Techniker-Übergangsregierung für neues Wahlgesetz?

Staatspräsident Mattarella hält diesen Weg jedoch für den einzig realistischen, berichteten italienische Medien am Dienstag. Neuwahlen im Juni seien organisatorisch nicht machbar. Auch Wahlen im Herbst seien problematisch, da das Parlament das Haushaltsgesetz entwerfen und verabschieden muss.

Nicht ausgeschlossen wird in Rom, dass Mattarella eine Regierung mit einem zeitlich begrenzten Mandat unter der Führung eines parteilosen Technikers einsetzen könnte. Ein solches Kabinett könnte ein neues Wahlgesetz verabschieden, mit dem die Italiener dann spätestens im nächsten Frühjahr wählen könnten.