May hält Londoner Bezirk Wandsworth

London. Der zerstrittenen Konservativen Partei der britischen Premierministerin Theresa May ist ersten Ergebnissen zufolge eine Schlappe bei der Kommunalwahl erspart geblieben. In London verzeichnete die oppositionelle Labour Partei zwar Zugewinne, wie Teilergebnisse am Freitag zeigten. Dennoch konnten die Tories ihre Hochburgen verteidigen, die Stadtbezirke Wandsworth und Westminster.

Pro-Brexit später oft Pro-Labour

Im Vorfeld der Wahlen war prognostiziert worden, dass May in den Londoner Bezirken Stimmen verlieren werde. Es habe sich nämlich gezeigt, dass dort, wo beim Brexit-Referendum mehrheitlich gegen den EU-Austritt gestimmt worden sei, Labour später Erfolge verbuchen können habe, erklärte Politikwissenschaftler John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow.

Fast in allen Londoner Bezirken waren die Brexit-Gegner in einer deutlichen Mehrheit. Das gilt nicht für ländlichere Gegenden und den Norden Englands, in denen laut Analysten Konservative mit Zugewinnen rechnen dürfen.

Wichtiger Stimmungstest

Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest für May. Bei den Kommunalwahlen in England entscheiden die Bürger über mehr als 4400 Mandate und die Zusammensetzung von 150 Lokalregierungen. Allein in der Hauptstadt London sind über 40 Prozent der Sitze zu vergeben.

Schneiden die Tories schwach ab, dürfte dies zwar keine Rücktrittsforderungen an May nach sich ziehen. Ihre Macht in der Partei, die in der Frage des Brexits gespalten ist, dürfte allerdings weiter bröckeln.