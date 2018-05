Überraschungserfolg für britische Konservative

London. Die wegen des Brexit zerstrittene Konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May ist deutlich besser als vorhergesagt aus den Kommunalwahlen hervorgegangen. Die Abstimmung galt als Stimmungstest für die Unterstützung von Mays Brexit-Kurs in der Bevölkerung. In London konnten die Tories wichtige Hochburgen verteidigen. In anderen Städten holten sie sich unter anderem Stimmbezirke von der europafeindlichen Ukip zurück. Die oppositionelle Labour-Partei schnitt trotz einiger Zugewinne deutlich schlechter ab als erwartet, was auch dem linken Parteichef Jeremy Corbyn zugeschrieben wurde.

Bei den Kommunalwahlen in England entschieden die Bürger über mehr als 4400 Mandate und die Zusammensetzung von 150 Lokalregierungen. Allein in der Hauptstadt London waren mehr als 40 Prozent der Sitze zu vergeben. Mit dem Endergebnis wurde am Freitagabend gerechnet.





Umfragen hatten den Konservativen vor allem für London eine schwere Schlappe vorhergesagt. In der Hauptstadt hatten 2016 entgegen dem Landestrend 60 Prozent gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. Nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmbezirke stand aber schon fest, dass die Tories trotz leichter Verluste in London ihre Hochburgen Wandsworth und Westminster verteidigen konnten. Zwar gingen andere Stadtbezirke an Labour, aber die Verluste waren nicht so groß, dass sie nach Einschätzung von Analysten May großes Kopfzerbrechen bereiten dürften. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass trotz der Zerstrittenheit der Tories über den Brexit-Kurs die Probleme der Labour-Partei schlimmer sein könnten, sagte Politologe Tony Travis. "Labour muss bei künftigen Kommunalwahlen sehr viel besser abschneiden, um anzudeuten, dass sie die Wähler von sich überzeugen können."

Labour-Chef Corbyn

in der Kritik

Parteichef Corbyn war wegen seiner Haltung im Skripal-Giftskandal, zum russischen Vorgehen in Syrien und seines Umgangs mit Antisemitismus in der Partei in die Kritik geraten. Trotz intensiven Wahlkampfs verlor Labour den Stimmbezirk Barnet an die Konservativen. Barnet ist der Bezirk mit dem höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil in ganz Großbritannien.

In Peterborough und Basildon holten sich die Tories Bezirke von der Ukip zurück. Ukip steckt in einer Führungskrise, es fehlt nach dem knappen Votum der Briten für einen Ausstieg aus der EU auch ein Kernziel. Nun kommt es für die konservativen Tories darauf an, bei den Austrittsverhandlungen ein Ergebnis herauszuholen, das die Erwartungen dieser Wähler nicht enttäuscht.