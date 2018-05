Trump: Datum und Ort für Gipfel mit Kim stehen fest

Washington/Pjöngjang. Das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der USA und Nordkoreas rückt offenbar näher. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, mit Nordkorea seien Termin und Ort für das Treffen mit Machthaber Kim Jong-un vereinbart worden. Die Details würden in Kürze bekanntgegeben, erklärte Trump Journalisten.

Früheren Aussagen zufolge soll das Treffen Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden. Als Orte sind Drittstaaten wie Singapur oder die Mongolei im Gespräch. Auch Thailand bot sich an. Spekuliert wurde auch über die Schweiz, wo Kim in den 1990er Jahren eine Schule besucht hatte. Genannt wurde auch Prag, wo Kims Onkel Botschafter ist, sowie Warschau, wo die Nordkoreaner eine große Vertretung haben. Trump selbst hatte sich aber für ein Treffen an der innerkoreanischen Grenze ausgesprochen.





Der US-Präsident deutete auch im Fall mehrerer in Nordkorea festgehaltener US-Bürger eine baldige Lösung an. "Wir haben sehr substanzielle Gespräche mit Nordkorea, und mit Blick auf die amerikanischen Geiseln sind bereits eine Menge Dinge geschehen." Das weitere Schicksal der drei US-Bürger galt als möglicher Stolperstein im Vorfeld des angekündigten Gipfels. Südkoreanische Medien hatten zuletzt berichtet, die Männer seien aus einem Arbeitslager in ein Hotel nahe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang verlegt worden. Dies nährte in den USA Hoffnungen auf ihre Freilassung noch vor dem Gipfeltreffen.

Trump selbst hatte am Mittwochabend getwittert, die Regierung seines Vorgängers Barack Obama habe sich vergeblich um die Freilassung der drei Amerikaner bemüht: "Bleiben Sie dran!" Auch vor Besuchen der damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und Bill Clinton hatte Nordkorea inhaftierte US-Bürger freigelassen.

Die US-Bürger sind zwei Dozenten der aus dem Ausland finanzierten Universität für Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang sowie ein Missionar. Evangelikale Christen hatten die Universität im Jahr 2010 eröffnet.

Die US-Regierung dementierte zugleich Berichte, wonach eine Truppenreduzierung in Südkorea erwogen werde. Ein entsprechender Zeitungsbericht in der "New York Times" sei "völliger Unsinn", sagte der Nationale Sicherheitsberater, John Bolton.