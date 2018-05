"Es liegt hier keine Diskriminierung vor"

Wien. Der neue slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini hat am Montag seinen Antrittsbesuch in Österreich absolviert. Am Vormittag wurde er zunächst von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen, daran anschließend folgte ein Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Themen der Gespräche waren vor allem die innenpolitische Situation in der Slowakei, die bilateralen Beziehungen und die am 1. Juli beginnenden Vorsitze Österreichs in der EU sowie der Slowakei in der Visegrad-Gruppe.

Pellegrini sprach dabei auch die kürzlich von der schwarz-blauen Bundesregierung beschlossene Indexierung der Familienbeihilfe an. Der slowakische Premier forderte in diesem Zusammenhang eine Gleichstellung mit Österreichern und erklärte, dass die slowakischen Pflegerinnen und Pfleger bei Umsetzung der Maßnahme wieder in die Slowakei zurückkehren könnten.





Van der Bellen hatte im Februar beim Besuch seines slowakischen Amtskollegen Andrej Kiska vor "Schwierigkeiten" im Zusammenhang mit der Indexierung gewarnt. Für ihn stünden die "europarechtlichen Bedenken außer Frage", sagte der Präsident unter Verweis auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs.

Deutlich anders äußerte sich dagegen Kurz nach seinem Gespräch mit Pellegrini. "Wer behauptet, dass es hier eine Diskriminierung gibt, der liegt einfach falsch", sagte der Kanzler. Slowaken, die in Österreich arbeiten und deren Kinder in Österreich leben, würden "die selbe Familienbeihilfe wie jeder Österreicher bekommen". Wenn die Kinder aber in der Slowakei sind, solle die Familienbeihilfe an das dortige Preisniveau angepasst werden. Die Leistung sei damit "noch immer höher, als wenn ein Slowake in der Slowakei arbeitet", sagte der ÖVP-Chef. "Wir schaffen also ein System, das gerechter ist."