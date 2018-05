Regierung der Populisten naht

Rom. (apa/reu/da) Neun Wochen nach der Wahl stehen in Italien die Zeichen auf eine Koalition von zwei populistischen Parteien. Ex-Premier Silvio Berlusconi gab dem großen Druck nach und verzichtet auf eine Beteiligung seiner Forza Italia an der neuen Regierung. Damit ist der Weg frei für ein Bündnis der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) mit der Lega.

Die beiden potenziellen Partner nahmen am Donnerstag Verhandlungen über das Regierungsprogramm auf. "Wir haben beträchtliche Schritte nach vorne in puncto Premier und Ministerliste gemacht. Wir wollen Italien in kurzer Zeit eine politische Regierung geben", hieß es in einer gemeinsamen Presseaussendung des Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini und des Fünf-Sterne-Chefs Luigi Di Maio.





Die Parteien forderten bei Präsident Sergio Mattarella bis Sonntag Zeit, um einen Ministerpräsidenten und ein gemeinsames Regierungsprogramm zu bestimmen. Erwartet wird, dass Mattarella am Montag einen Regierungsauftrag erteilt. Damit wäre der Stillstand zu Ende, in dem sich Italien seit den Parlamentswahlen am 4. März befindet.

Silvio Berlusconi gibt

dem Druck nach

Forza Italia und die Lega hatten damals eine Allianz gebildet und wurden stärkste Kraft. Allerdings reichte es weder für sie noch für die Fünf Sterne, die stärkste Einzelpartei wurden, für eine Alleinregierung. M5S-Chef Di Maio hatte eine Regierungsbeteiligung der Forza Italia aber kategorisch abgelehnt, steht doch deren verurteilter Parteigründer Berlusconi für die von M5S verhasste Korruption. Forza Italia werde weder der Regierung beitreten noch ihr im Parlament das Vertrauen aussprechen, erklärte die Partei nun.

Erst aber müssen sich M5S und Lega einig werden. Die beiden populistischen Parteien sind grundverschieden. Vereint sind sie jedoch in ihrer scharfen Kritik gegen die EU und dem "Europa der Technokraten". M5S ist ideologisch schwer im Links-rechts-Schema einzuordnen. Die Forderung nach einer Volksabstimmung über die Euro-Zugehörigkeit Italiens wurde aber hintangestellt. Die Lega ist im EU-Parlament Mitglied der Rechtsaußen-Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit", der unter anderem auch der Front National und die FPÖ angehören.

Dass M5S und Lega eine 2012 beschlossene Pensionsreform rückgängig machen wollen, mit der das Pensionsantrittsalter auf 67 Jahre erhöht wurde, wird in Brüssel mit Argusaugen betrachtet. Schließlich gilt die sogenannte "Pensionsreform Fornero" als Eckpfeiler der Stabilität des italienischen Budgets. Eine Wahlrechtsreform, die Italien stabilere politische Verhältnisse bescheren soll, und die Einführung von Maßnahmen zur sozialen Sicherung sind weitere gemeinsame Schwerpunkte, die die beiden populistischen Parteien zum gemeinsamen Programm machen könnten.