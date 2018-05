Ein Provisorium

Provisorischer Präsident: Unabhängigkeitsbefürworter Joaquim "Quim" Torra wurde von Kataloniens Ex-Präsident Carles Puigdemont höchstpersönlich als vorläufiger Nachfolger ausgewählt. © afp/Lagos Provisorischer Präsident: Unabhängigkeitsbefürworter Joaquim "Quim" Torra wurde von Kataloniens Ex-Präsident Carles Puigdemont höchstpersönlich als vorläufiger Nachfolger ausgewählt. © afp/Lagos



Barcelona. "Schamgefühl ist ein Wort, das die Spanier seit Jahrhunderten aus ihrem Wörterbuch verbannt haben."

Sie brauchen es auch nicht denn: "Die Spanier wissen einzig und allein, wie man ausbeutet." Und: "Der Faschismus der Spanier, die in Katalonien leben, ist unendlich peinlich, widerlich und plump." In Katalonien "leben wir seit 1714 unter Okkupation der Spanier".





Diplomatisch klingen diese Sätze nicht. Und sie illustrieren deutlich, auf welcher Seite in der katalanischen Krise der Verfasser steht. Und er wird wohl bald der nächste Regionalpräsident Kataloniens werden.

Joaquim "Quim" Torra wurde am Freitag offiziell von dem abgesetzten Präsidenten Carles Puigdemont als dessen Nachfolger an der Spitze Kataloniens nominiert. Wenn auch nur "provisorisch" - Puigdemont hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, selbst eines Tages nach Katalonien zurückzukommen. Doch die Zeit drängt, damit das als "autonome Region" bezeichnete Gebiet wieder "autonom" werden kann. Solange Katalonien keine Regierung hat, so lange bleibt die Region jedenfalls unter Zwangsverwaltung durch Spaniens Zentralregierung.

Da bis jetzt keine Einigung erfolgt war, würden die katalanischen Gesetze automatisch Neuwahlen für den 22.Mai notwendig machen.

Zur Erinnerung: Katalonien wählte am 21.Dezember ein neues Regionalparlament, nachdem die alte Politikerriege von Madrid aus abgesetzt und die Region unter Zwangsverwaltung gestellt worden war. Seit damals war es nicht möglich, eine Präsidentin oder einen Präsidenten zu vereidigen. Denn die Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter konnten insgesamt die meisten Sitze in der Volksvertretung für sich vereinigen. Und innerhalb dieser drei Parteien hatte jene des abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont, "Junts per Catalunya," mit 34 Sitzen die Mehrheit und stellte somit den Führungsanspruch: "Junts per Catalunya" (JxCat) solle den Präsidenten nominieren. Man schlug gleich wieder den eben abgesetzten Präsidenten vor. Der aber inzwischen im europäischen Ausland weilte, nachdem er, als seine Regierung abgesetzt worden war, fluchtartig das Land verlassen hatte. Gegen Puigdemont wurde in Spanien ein Haftbefehl erlassen.

Alle Anläufe, eine Ausnahmeregelung für den flüchtigen Politiker zu erwirken, scheiterten. Puigdemont versuchte, sicheres Geleit zu bekommen, damit er sich physisch im katalanischen Parlament vereidigen lassen könne. Er versuchte auch, die Ableistung des Amtseides per Video-Konferenzschaltung durchzubringen. Aber die spanische Justiz verneinte ihm Ersteres, und die Katalanen wollten nicht mit einer Skype-Vereidigung Madrid einen Grund geben, die Zwangsverwaltung weiter aufrecht zu lassen.