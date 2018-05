Katalonien kürt Puigdemont-Anhänger zum Präsidenten

Torrent und Torra: Der Präsident des Parlaments, Roger Torrent (l.), gratuliert Quim Torra (r.) zur Wahl zum Regierungschef. © reuters/Gea Torrent und Torra: Der Präsident des Parlaments, Roger Torrent (l.), gratuliert Quim Torra (r.) zur Wahl zum Regierungschef. © reuters/Gea



Barcelona. (wak) Katalonien hat in den vergangenen fünf Monaten mehrere Anläufe für eine Regierungsbildung unternommen. Diesmal ist es geglückt. Bei der Wahl im Parlament in Barcelona erreichte der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten, der 55-jährige Quim Torra, am Montag wie erwartet die einfache Mehrheit der Stimmen. Bei der ersten Abstimmung am Samstag, bei der er eine absolute Mehrheit brauchte, war Torra noch gescheitert (die "Wiener Zeitung" berichtete). Jetzt klappte es, weil sich die vier Abgeordneten der linksradikalen Partei CUP erneut der Stimme enthielten: Torra bekam 66 Ja-Stimmen und 65 Nein-Stimmen der Parlamentarier.

Damit endet die seit Monaten dauernde politische Blockade - nur zehn Tage vor der Frist, nach der laut Verfassung eine Neuwahl nötig gewesen wäre. Dass die Regierungsbildung so lange gedauert hat, lag vor allem daran, dass der im Herbst von der Zentralregierung als Regionalchef abgesetzte Carles Puigdemont weiterhin den Führungsanspruch stellte - aber physisch nicht anwesend war. Trotzdem: Puigdemonts Partei Junts per Catalunya (JxCat) ging als die stärkste Partei im separatistischen Block aus den Neuwahlen hervor. Zur Erinnerung: Stärkste Partei wurden die liberalen Ciudadanos, die sich gegen die Abspaltung von Madrid aussprechen, aber keine Koalitionsmehrheit im katalanischen Parlament finden. Das regionale Wahlsystem verleiht Stimmen in separatistisch geprägten ländlichen Gebieten mehr Gewicht, als den Wählern in Städten, die tendenziell gegen die Sezession sind.





Vergebliches Ringen um

eine Skype-Regentschaft

Puigdemont war nach seiner Absetzung durch Madrid ins europäische Ausland geflohen und versuchte bis zuletzt, seine Sympathisanten in Barcelona davon zu überzeugen, dass er in der Lage wäre, per Videokonferenzen die Geschicke Kataloniens zu leiten. Katalanischen Boden wollte er nicht betreten, da Madrid einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte. Der separatistische Bündnispartner Esquerra Republicana (ERC), der nach den Wahlen wieder in gewohnter Absprache mit Puigdemonts Bewegung den Parlamentspräsidenten Roger Torrent stellte, plädierte aber dafür, Madrid mit der Wahl Puigdemonts nicht einen neuen Grund für eine Verlängerung der Zwangsverwaltung zu liefern.

Der Ersatzkandidat und nunmehrige katalanische Regierungschef, Quim Torra, wurde von Puigdemont vorgeschlagen. Torra hat bei beiden Parlamentsdebatten betont, dass er weiter Puigdemont für den rechtmäßigen Regionalchef hält. Auch machte er deutlich, dass er dessen Kurs zur Abspaltung weiterführen will.