Die neue letzte Hoffnung

Bosnien gilt als letztes Schlupfloch in die EU. Viele, die hier ihr Glück versuchen, sind bereits seit Jahren unterwegs. © Lorenz Matzat Bosnien gilt als letztes Schlupfloch in die EU. Viele, die hier ihr Glück versuchen, sind bereits seit Jahren unterwegs. © Lorenz Matzat



Sarajevo. Die Schlange steht am Rand des leeren Bahnhofsvorplatzes. 50 oder 60 Menschen, nur als Silhouetten erkennbar, warten im schwachen Schein der paar Laternen auf einen Plastikteller voll Reis. Es ist kurz nach 21 Uhr. Aus der Heckklappe eines Pkw teilen Helfer das Essen aus. Eingenommen wird es in kleinen Grüppchen, kauernd auf dem Boden. Wartereihen vor Essensausgaben, solche Bilder erinnern an die Städte Südosteuropas im Herbst 2015 oder dem folgenden Winter. Diese Szene aber spielt sich Mitte Mai 2018 ab. In Sarajevo ist die Flüchtlingskrise nicht Vergangenheit. Sie hat eigentlich gerade erst begonnen.

Ein schmaler junger Mann aus Pakistan, nennen wir ihn Rahim, sitzt mit vier anderen auf einem Bordstein. Er beugt sich über seine erste Mahlzeit an diesem Tag. Rahim trägt eine leichte Jacke und ein Tuch um den Hals. Mehr hat er nicht, in den Nächten, die immer noch frisch sind. Er verbringt sie in einem Park im Zentrum, ohne Zelt, ohne Schlafsack. "Schau mich an", sagt Rahim, "ich habe seit drei Nächten nicht geschlafen." Zuvor war er mit seiner Gruppe drei Tage lang unterwegs, von Serbien kommend über die Grenze. Und auf die gleiche Weise soll es weitergehen, bis nach Kroatien.



© Lorenz Matzat © Lorenz Matzat



Mit dem Türkei-Deal der EU und den Grenzschließungen im Frühjahr 2016 wurde das, was man zuvor die Balkanroute nannte, zum Standbild. Was nicht bedeutet, dass sich keine geflüchteten Menschen mehr in der Gegend aufhielten. Mehrere Tausend saßen fest, vor allem in Serbien. Sie versuchten, ein Schlupfloch in die EU zu finden, nach Ungarn oder Kroatien, doch in den allermeisten Fällen wurden sie von Grenzbeamten aufgegriffen und gewaltsam zurück nach Serbien gebracht. Diese Push-backs von Asylsuchenden sind illegal. Im Zuge der Zielsetzung, die Balkanroute endlich stillzulegen, werden sie jedoch in Kauf genommen.





Eine Odyssee von vier Jahren

Die meisten derer, die sich 2018 nach Bosnien aufmachen, waren in Serbien gestrandet. Viele sind nicht wochen- oder monatelang unterwegs, sondern seit Jahren. Rahim etwa, der in Pakistan zur Schule ging und nebenher Jobs annahm, verbrachte die letzten vier Geburtstage auf seiner Odyssee. Heute ist er 20, und endlich ist da ein Ziel am Horizont aufgetaucht: die 900 Kilometer lange Grenze zwischen Bosnien-Herzegovina und Kroatien, bergig und schwer zu sichern. Auf bosnischer Seite ist die Polizei chronisch unterbesetzt.

Der Weg dorthin führt über Sarajevo. Gut tausend Geflüchtete, so die International Organisation of Migration (IOM), sind in der Stadt. Immer mehr sind es geworden seit dem Jahresbeginn. Wer noch Geld hat, kann sich ein billiges Hotel leisten. Manche werden von Bürgern der Stadt beherbergt. Die meisten aber sind an Orten untergekommen, die kurzerhand zum Camp umfunktioniert wurden. Das größte und auffälligste davon ist der Park mitten in der Hauptstadt, gegenüber des Alten Rathauses, wo auch Rahim und seine Freunde ihr zwischenzeitliches Basislager haben. Der Park ist klein, vielleicht 50 mal 75 Meter. Fast überall stehen Zelte. Mehr als 200 Menschen sind es, die hier schlafen oder es versuchen, die essen, rasten, warten.