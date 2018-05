Fünf-Sterne-Bewegung und Lega beraten über Premier

Auch Lega-Chef Matteo Salvini trifft heute auf den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. © APAweb / Reuters, Alessandro Bianchi Auch Lega-Chef Matteo Salvini trifft heute auf den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. © APAweb / Reuters, Alessandro Bianchi



Rom. Nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega Grünes Licht für ihr gemeinsames Regierungsprogramms durch ihre Anhänger erhalten haben, trifft Italiens Präsident Sergio Mattarella am späten Montagnachmittag die Delegationen der beiden Parteien. Das teilte Mattarella in einer Erklärung mit.

Mattarella trifft um 17.30 Uhr die Fünf Sterne-Bewegung, angeführt von ihrem Chef Luigi Di Maio, teilte das Büro des Staatschefs mit. Um 18 Uhr folgt ein Treffen mit der Lega und ihrem Vorsitzenden Matteo Salvini. Die beiden Parteichefs wollen Mattarella dem Vernehmen nach den Namen des Premiers und die Ministerliste vorlegen.

Wer wird Italiens Premier? Conte gilt als aussichtsreichster Kandidat

Wer das neue Kabinett anführen sollte, war zunächst unklar. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der süditalienische Jurist Giuseppe Conte, berichteten italienische Medien. Ebenfalls unklar ist, ob Mattarella am Ende der Konsultationen den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen wird.

EZB-Rat Nowotny: "Viel Nervosität"

Der Koalitionsentwurf der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung zur Regierungsbildung hat "viel Nervosität" verursacht. Dies betonte Österreichs Nationalbank-Gouverneur und EZB-Rat Ewald Nowotny bei einer Konferenz in Prag nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Nowotny äußerte die Hoffnung, dass die Maßnahmen, die die neue Regierung umsetzen werde "viel weiser" als die bisherigen Vorschläge der beiden Parteien sein werden. Der Koalitionsvertrag der beiden Parteien löste in Brüssel Sorgen aus. Befürchtet wird, dass wegen der darin enthaltenen Maßnahmen Defizit und Schulden in Italien weiter wachsen könnten.

Die Mailänder Börse hat am Montag mit Kursrückgängen auf die bevorstehende Bildung einer Regierung aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien reagiert. Die "Borsa Italiana" startete die Verhandlungen am Montag mit einem Rückgang von 1,57 Prozent.