Wirbel um akademische Lorbeeren von Conte

Rom. Die "New York Times" äußert Zweifel an angeblichen US-Studien des italienischen Juristen Giuseppe Conte, der zum neuen Premier einer Regierung aus der rechten Lega und der Fünf Sterne-Bewegung in Rom aufrücken soll. In Contes Lebenslauf wird von einem Studium an der New York University berichtet.

Laut dem Blatt gibt es jedoch keinerlei Hinweis, dass Conte einen Lehrgang an der New York University besucht habe. Die Fünf Sterne-Bewegung, der Conte nahesteht, reagierte kritisch auf den Bericht der Tageszeitung. Die Gruppierung betonte, dass der Jurist in seinem Lebenslauf keineswegs behauptet hatte, an der New York University ein Masterstudium besucht zu haben. "Wie jeder andere Akademiker war Conte im Ausland, um sein juristisches Englisch zu verbessern", so die Fünf Sterne-Bewegung in einer Presseaussendung.

Conte habe als Forscher Auslandsaufenthalte genutzt, um seine Englisch-Kenntnisse im Bereich Jura zu stärken: "Die internationale und italienische Presse regt sich also über mutmaßliche Qualifikationen auf, die sich Conte niemals angemaßt hat", erklärte die Partei.

Conte lehrt an der Universität Florenz. Er wird auch von der rechten Lega unterstützt, die mit den 5 Sternen eine Regierung bilden will. Er steht der populistischen Partei nahe und hat im Wahlkampf für den Abbau der Bürokratie geworben. Präsident Sergio Mattarella muss dem Kandidaten allerdings noch zustimmen und ihm das Mandat zur Regierungsbildung erteilen. Am Dienstag wollte sich Mattarella dazu mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern beraten. Aus seinem Umfeld verlautete, er benötige Zeit zum Nachdenken.