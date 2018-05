"Dilettantenregierung, die gefährlich wäre"

In New York "nie Student". Premier in spe, Giuseppe Conte. © ap In New York "nie Student". Premier in spe, Giuseppe Conte. © ap



Rom/Wien. (red) Noch ist die neue italienische Regierung nicht im Amt, noch der Jusprofessor Giuseppe Conte nicht als Premier bestätigt. Europapolitiker, Analysten und Politologen warnen vor einer populistischen Zweierkoalition aus Lega und Fünf Sterne mit einem unbekannten Akademiker an der Spitze. Der zudem ins Zwielicht gerät.

"In Rom entsteht eine Dilettantenregierung, die gefährlich sein kann", so Gianfranco Pasquino, emeritierter Professor der Politikwissenschaften in Bologna. "Die neue Regierung besteht aus Dilettanten ohne Erfahrung, deren politische Qualitäten mir unbegreiflich sind. Wegen der Unerfahrenheit und der mangelnden Kompetenz dieser möglichen Regierung ist mit Schäden und Fehlern zu rechnen. Ich fürchte mehr die Fünf-Sterne-Bewegung als die Lega, eine Gruppierung mit Wurzeln und politischer Tradition, die weiß, was sie will", so Pasquino.



"Müssen wachsam sein": EVP-Abgeordneter Othmar Karas. © apa "Müssen wachsam sein": EVP-Abgeordneter Othmar Karas. © apa



Allerdings: Die mögliche Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung sei zwar in Europa nicht willkommen, ihr demokratisches Fundament jedoch unbestreitbar. "Diese Regierung besteht aus Parteien, die die Mehrheit der Italiener gewählt haben. Laut Umfrage würde die Lega sogar an Stimmen zulegen, sollte es zu Neuwahlen kommen", so der Politologe.

Zu den größten Fehlern, die die neue Regierung laut Pasquino begehen könnte, zählt die Einführung einer Flat Tax, ein Kernelement im Wirtschaftsprogramm. "Zu denken, dass man in wenigen Tagen ein Wirtschaftsprogramm zur Sanierung Italiens entwerfen und die EU-Regeln ändern kann, ist eine Illusion", sagt Pasquino. "Die Parteien, die eine politische Regierung auf die Beine stellen wollen, hätten eine Person mit politischer Erfahrung wählen sollen. Ich glaube nicht, dass Conte die bestmögliche Wahl ist", so der Politologe.

Für diese schwierige politische Lage in Rom macht Pasquino die bisher regierenden Sozialdemokraten (PD) verantwortlich, die seiner Ansicht nach im Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 4. März nicht die positiven Resultate ihrer Regierung wirklich verwertet haben. "Ex-Premier Matteo Renzi hat einen verheerenden Wahlkampf geführt und somit viele Stimmen der PD-Wählerschaft verloren", konstatiert Pasquino.

Aufpolierter Lebenslauf? Fragen sind offen

Unterdessen ist Premier in spe Conte schon vor seinem Amtsantritt unter Druck geraten. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung wies am Dienstag Medienberichte zurück, der 53-Jährige schmücke sich in seinem Lebenslauf mit falschem akademischem Lorbeer. Conte soll unter anderem die New York University als eine Auslandsstation in seinem akademischen Werdegang aufgelistet haben. Einem Bericht der "New York Times" zufolge ist er jedoch weder als Student noch als Lehrbeauftragter an der US-Universität eingeschrieben gewesen.