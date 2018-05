"Es wird Feuer vom Himmel regnen"

Ein "Pro-Choice"-Wandbild in Dublin.



"Pro-Life"-Aktivisten bei einer Kundgebung in Dublin demonstrieren gegen Reformen. © reuters/C. Kilcoyne "Pro-Life"-Aktivisten bei einer Kundgebung in Dublin demonstrieren gegen Reformen. © reuters/C. Kilcoyne



Dublin. Im wilden Nordwesten Irlands, auf dem Weg von Sligo nach Bundoran, staunten Autofahrer auf der Nationalstraße N15 vergangene Woche nicht schlecht. An der Flanke des berühmten Tafelbergs Ben Bulben waren über Nacht zwei riesige weiße Lettern erschienen, die sich ausnahmen wie ein wunderlicher Fingerzeig von Gott.

"NO" war das Wort, das offenbar eine dringliche Botschaft darstellte. Was damit gemeint war, wusste natürlich jeder vor Ort. Die Iren sollten mit Nein stimmen an diesem Freitag, beim Referendum zur Aufhebung des irischen Abtreibungsverbots.

Wie sich rasch herausstellte, hatte freilich kein höheres Wesen die Hand im Spiel bei der Wahl-Empfehlung. Für die Botschaft am Ben Bulben hatte der Regionalverband Sligo der sogenannten "Pro-Life"-Aktivisten gesorgt, die darauf hoffen, dass ihre Landsleute mit "No" stimmen werden - gegen die geplante Reform.



Gedenken an Savita. Die junge Frau starb 2012, weil ihr ein Abbruch in Irland verweigert wurde. © reuters Gedenken an Savita. Die junge Frau starb 2012, weil ihr ein Abbruch in Irland verweigert wurde. © reuters



Einer von denen, die das "N" und das "O" mitten in der Nacht an der Nordseite des Bergs befestigt hatten, war ein örtlicher Abtreibungsgegner namens Tommy Banks, der erklärte, das Zeichen sei "ein Ruf aus den Bergen" gewesen, "um Irlands Babys zu retten". Die Aktion habe man für notwendig erachtet, "weil uns niemand hören will".

Nicht einmal der örtliche Geistliche hielt das für eine gute Idee. Father Christy McHugh meinte: "Solche Faxen brauchen wir nicht, um unsere Sache zu vertreten." Schnell waren zu Beginn dieser Woche die beiden Lettern wieder verschwunden. Der Gemeinderat hatte sie eilends abtragen lassen. Mary Casserly, eine Gemeinderätin, stöhnte: "Die Leute werden froh sein, wenn dieses Referendum ausgestanden ist."



Reformgegner postieren zahlreiche Plakate im Land. © reuters/Clodagh Kilcoyne Reformgegner postieren zahlreiche Plakate im Land. © reuters/Clodagh Kilcoyne



Casserlys Meinung dürften viele Iren teilen. 35 Jahre nach dem ursprünglichen Abtreibungsreferendum, das der Republik Irland eines der schärfsten Abtreibungsverbote der Welt bescherte, hat der aktuelle Revisionsversuch erneut die bittersten Gefühle, den tiefsten Groll und sozialen Zwist ausgelöst.

14 Jahre Gefängnis

Seinerzeit, im Jahr 1983, hatte die damals noch alles dominierende römisch-katholische Kirche erreicht, dass das gesetzliche Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen des Landes per Volksabstimmung in die irische Verfassung aufgenommen wurde. Der Verfassungszusatz 8, das "Eighth Amendment", bestimmt seither, dass das Leben eines Fötus dem der Frau, die ihn trägt, gleichgestellt ist. Nur bei ausdrücklicher Lebensgefahr für die Schwangere ist ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt.