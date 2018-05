Rajoy kämpft mit Misstrauensvotum und Neuwahlen

Madrid. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät wegen einer Korruptionsaffäre seiner Partei zunehmend in die Bredouille. Die oppositionellen Sozialisten (PSOE) kündigten am Freitag ein Misstrauensvotum im Parlament an, während Rajoys bisherige Verbündete, die liberalen Ciudadanos, Neuwahlen forderten. Andernfalls würden auch sie einen Misstrauensantrag stellen.

Rajoy kritisierte den Misstrauensantrag scharf. "Das ist schlecht für Spanien und schlecht für die Spanier und erzeugt nur Unsicherheit", sagte der 63-Jährige am Freitag. Das Misstrauensvotum würde sich gegen die politische Stabilität und die wirtschaftliche Erholung Spaniens wenden.





Unklar ist, ob Rajoys Gegner im Parlament genügend Stimmen zusammenbekommen und wann das Votum stattfinden soll. Rajoys Volkspartei (PP) verfügt nicht über die absolute Mehrheit, sodass Sozialisten und Ciudadanos ("Bürger") gemeinsam mit der populistischen Podemos den 63-Jährigen stürzen könnten. Der Aktienmarkt in Madrid gab als Reaktion nach. Die Renditen spanischer Staatsanleihen stiegen.

Rajoy steht seit Monaten auch wegen der Krise in Katalonien unter Druck. Auslöser der jetzigen Turbulenzen war aber die Verurteilung des früheren PP-Schatzmeisters Luis Barcenas zu 33 Jahren Haft. Ihm werden Geldwäsche, persönliche Bereicherung und Steuerstraftaten zur Last gelegt. Die Taten stehen mit schwarzen Kassen im Zusammenhang, die die Partei in den 90er und frühen 2000er Jahren für Wahlkämpfe nutzte. Insgesamt gab es am Donnerstag 29 Verurteilungen, darunter ehemalige Führungskräfte der PP. Der Strafgerichtshof hatte auch die Volkspartei zu einer Geldstrafe von 245.000 Euro verurteilt. Das Gericht äußerte zudem Zweifel an der Zeugenaussage Rajoys, wonach keine schwarzen Kassen gegeben habe.