Regierung drückt nach Referendum aufs Tempo

"Der Norden ist der Nächste": Viele Nordirinnen erhoffen sich durch den klaren Ausgang des Referendums nun Rückenwind. © afp



Dublin. Die Regierung in Dublin will nach dem klaren Votum der Iren für eine Legalisierung von Abtreibungen rasch ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen. Bereits an diesem Dienstag wolle er Zustimmung des Kabinetts für die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs einholen, sagte der irische Gesundheitsminister Simon Harris am Montag der "Irish Times". Im Herbst könnte das Gesetz dann im Parlament verabschiedet werden.

Die Iren hatten am Freitag mit einer unerwartet deutlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Verfassungsänderung gestimmt, die es dem Parlament erlaubt, Regelungen für eine legale Abtreibung zu schaffen. Geplant ist, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche legalisiert werden sollen, bei Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Mutter sogar darüber hinaus.





Bisher galt in Irland ein äußerst striktes Verbot, das Abtreibungen so gut wie unmöglich macht. Dementsprechend bestürzt reagierten nach dem klaren Votum für eine Neuregelung auch die Spitzenvertreter der katholischen Kirche. Irland habe das Recht auf Leben von Ungeborenen "ausgelöscht", sagte der Primas von ganz Irland, Erzbischof Eamon Martin von Armagh, laut der "Irish Times". Er sei "zutiefst betrübt" darüber, dass nun jener Verfassungszusatz, der das Lebensrecht des ungeborenen Kindes mit dem der Mutter gleichstellt, gestrichen werde. Für Katholiken bleibe es aber weiterhin wichtig, die "Heiligkeit allen menschlichen Lebens" zu bekräftigen und zu betonen, dass "einem unschuldigen Menschen das Leben zu nehmen immer falsch ist", sagt Martin. Überrascht vom deutlichen Ergebnis der Abstimmung zeigte sich auch der Dubliner Erzbischof Diarmuid Martin. Die katholische Kirche könne bei ihrer Ablehnung von Abtreibung aber keine Kompromisse machen, betonte er.

Nordirland rückt in den Blick

Nach dem Sieg der Abtreibungsbefürworter in Irland rücken nun auch die Verhältnisse im benachbarten Nordirland in den Fokus. Denn im zum Vereinigten Königreich gehörenden Teil Irlands gilt nach wie vor noch ein extrem strenges Abtreibungsrecht, das Schwangerschaftsabbrüche nur erlaubt, wenn ernste Gesundheitsgefahren für die Mutter bestehen. Bei Verstößen droht nach dem Gesetz aus dem 19. Jahrhundert lebenslange Haft.

"Wir glauben, dass dies ein Sprungbrett für die Bewegung in Nordirland sein wird", sagt die 27-jährige Claire, die sich ebenso wie viele andere Frauen aus Nordirland unter die Demonstranten gemischt hatte, die am Samstag in Dublin den Ausgang des Referendums feierten. Ob der Rückenwind der irischen Volksabstimmung stark genug für einen Wandel in Nordirland sein wird, ist allerdings offen. Denn dagegen sprechen vor allem die aktuellen Machtverhältnisse. Zwar befürworten die größeren Parteien der katholischen Nordiren - Sinn Fein und die SDLP - eine Liberalisierung ebenso wie die konfessionsübergreifende Alliance Party. Die konservative Minderheitsregierung der britischen Premierministerin Theresa May ist im Unterhaus auf die Stimmen der Abgeordneten der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) angewiesen. Und die protestantische Partei lehnt Reformen des Abtreibungsrechts ab.