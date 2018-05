Slowenischer Wahlkampf wird im Endspurt spannender

Ljubljana. Im Finish wird das Rennen vor der slowenischen Parlamentswahl am Sonntag wieder spannender. Die Anti-Establishment-Liste des Lokalpolitikers Marjan Sarec (LMS) hat in den Umfragen Boden auf die konservative Demokratische Partei (SDS) gut gemacht, die in der Vorwoche schon uneinholbar vorne schien. Die hohe Zahl an Unentschlossenen treibt den Meinungsforschern indes den Schweiß auf die Stirn.

Die SDS führt mit 24,2 zu 18,1 Prozent vor der LMS, ergab eine am Montag veröffentlichte Wahlprognose der Agentur Ninamedia. Der Vorsprung der Partei von Ex-Premier Janez Jansa ist damit seit dem Ende der Vorwoche von zehn auf sechs Prozentpunkte geschmolzen. Dagegen befinden sich die Sozialdemokraten von Vizepremier Dejan Zidan auf dem Sinkflug und verbuchen nur noch 12,6 Prozent.

Dahinter kämpfen gleich vier Parteien um den vierten Platz, die liberale Partei des modernen Zentrums (SMC) von Premier Miro Cerar mit 9 Prozent, die christdemokratische Partei "Neues Slowenien" (NSi) mit 8,8 Prozent, die Demokratische Pensionistenpartei (DeSUS) mit acht Prozent und die Linke mit 7,1 Prozent. Gleich zwölf Prozent entfallen auf weitere Parteien, von denen aber alle deutlich unter der Vier-Prozent-Hürde liegen.

Während Cerar vor vier Jahren einen Start-Ziel-Sieg einfuhr, scheint die Lage diesmal besonders unberechenbar. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mediana gab ein Drittel der Wähler mit geäußerter Parteipräferenz an, dass sie ihre Entscheidung in der letzten Wahlwoche noch überdenken könnten. Dazu kommt, dass rund ein Fünftel der Wähler überhaupt noch unentschlossen ist.

Ex-Premier Jansa ist im Wahlkampf eine harte Anti-Flüchtlings-Linie gefahren, um seine Wähler zu mobilisieren. Gleichzeitig schränkt dies seine Koalitionsoptionen ein. Von den restlichen aussichtsreichen Parteien will nur die NSi in eine von Jansa geführte Regierung eintreten. Unter ihrem jungen Spitzenkandidaten Matej Tonin präsentieren sich die Christdemokraten als ausgleichende Kraft und wollen bürgerliche Wähler abholen, denen Jansas Kurs zu radikal ist.

Ihre entsprechenden Festlegungen bekräftigten die Spitzenkandidaten bei der zweiten Elefantenrunde im Privatsender POPTV am Montagabend. "Wir können bei einer Politik der Angstmache und der Lügen nicht mitmachen", sagte SD-Chef Dejan Zidan. "Wenn wir radikal sind, dann beim Schutz slowenischer Interessen. Ihr seid hingegen radikal unfähig", entgegnete Jansa. Sarec wiederum bekräftigte seine Anklage gegen das gesamte politische Establishment, einschließlich Jansa. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 habe Slowenien "zehn Jahre verloren" statt Reformen umzusetzen. "Heute haben wir wieder zwei Stunden geredet und es ist nichts weitergegangen", spielte er die Politikverdrossenheits-Karte.

Diese scheint aber mittlerweile etwas abgenutzt. Zwar gibt es heuer mit 25 eine Rekordanzahl an wahlwerbenden Listen, doch mit Ausnahme der LMS dürften nur die bisherigen Parlamentsparteien den Sprung in die 90-köpfige Volksvertretung schaffen. Vor dem Abschied aus dieser steht die Partei von Ex-Ministerpräsidentin Alenka Bratusek. Mit Ausnahme von Cerars SMC können alle andere Parteien mit Zugewinnen rechnen.

Mit der "Macron-Masche" haben die Slowenen schon genug Erfahrung, wurden die beiden vergangenen Wahlen doch jeweils von Newcomern gewonnen. Drei Jahre vor Cerar hatte der Bürgermeister von Ljubljana, Zoran Jankovic, mit seiner Retortenpartei "Positives Slowenien" (PS) das bessere Ende für sich. Jankovic scheiterte schon bei der Regierungsbildung, weswegen Jansa als zweiter eine kurzlebige Koalition (2012/13) zimmern konnte. Sie endete wegen Korruptionsvorwürfen gegen Jansa, dessen erste Amtszeit von 2004 bis 2008 von Affären um politische Einflussnahme auf Unternehmen und Übergriffe auf Medien überschattet war.

Den Vorwurf, er plane nach ungarischem Vorbild eine "Orbanisierung" Sloweniens, lässt der Oppositionsführer abprallen. Stattdessen holte er den wegen Angriffen auf Demokratie und Rechtsstaat umstrittenen ungarischen Premier Viktor Orban sogar als Wahlkampfhelfer nach Slowenien.

Die durch den Rücktritt von Ministerpräsident Cerar im März ausgelösten Neuwahlen sind bereits der dritten vorgezogene Urnengang infolge. Im Jahr 2008 wurde in Slowenien zum letzten Mal regulär gewählt, die beiden folgenden Legislaturperioden dauerten jeweils nur drei Jahre. Der jetzige Wahltermin am 3. Juni findet nur eine Woche vor dem regulären Wahltermin statt. 1,7 Millionen Slowenen sind wahlberechtigt. Die Wahllokale sind am Sonntag von 7 bis 19 Uhr geöffnet, nach Wahlschluss sollen Ergebnisse von Wählerbefragungen veröffentlicht werden. 88 Mandate werden nach dem Verhältniswahlrecht vergeben, zwei weitere Mandate sind für die italienische und ungarische Volksgruppe reserviert.