Pressestimmen: "Ja oder Nein zum Euro"

Rom. Zur Krise bei der Regierungsbildung in Italien schreiben internationale Zeitungen am Dienstag:

"La Repubblica" (Rom):

"Mit dem Regierungsauftrag für den Technokraten Carlo Cottarelli und der Aussicht auf eine Neuwahl im September hat Präsident Mattarella den einzig möglichen Schritt nach dem Psychodrama der vergangenen Tage getan. Er hat Zeit gewonnen, aber das verrückte Puzzle nicht zusammengesetzt. Und das konnte er auch nicht. Die Finanzmärkte hat es nicht besonders beeindruckt. So kommen wir zum Punkt: Die institutionelle Krise des Systems - aufgehalten durch die Initiative des Präsidenten - könnte nach der Wahl explodieren. Mattarella hat die öffentliche Debatte auf das entscheidende Thema gelenkt: Ja oder Nein zum Euro."

"De Telegraaf" (Amsterdam):

"Italien hat eine schwache Wirtschaft, ist aber so groß, dass es nicht von den anderen Euro-Ländern gerettet werden kann. Italiens Staatsverschuldung beläuft sich auf 2,3 Billionen Euro. Wenn Italien diese Schulden nicht mehr tilgen kann, bricht der Euro zusammen. Mit großem Schaden für Euro-Länder wie die Niederlande.

Darum müssen die Niederlande wachsam sein. Eine weitere finanzielle Integration innerhalb der Eurozone kann es nur dann geben, wenn bei den beteiligten Ländern alles in Ordnung ist. Und danach sieht es nicht aus. Zudem muss die weitere Ausbreitung der EU auf wirtschaftlich schwache Länder in Osteuropa unterbunden werden. Es dürfen keine neuen Problemfälle wie Italien aufgenommen werden."

"Hospodarske noviny" (Prag):

"Zum Zünder, der das Regierungsvorhaben gesprengt hat, ist das Thema Euro geworden. Es wird aus den politischen Debatten angesichts der hohen Verschuldung des Landes so bald nicht verschwinden. Diese erreicht 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also dasselbe Niveau, das Griechenland auf die Knie gezwungen hatte. (...) Die Unruhe auf den Finanzmärkten ist in den letzten Tagen mit der Aussicht auf eine Technokraten-Regierung zurückgegangen. Sobald sich der Termin der vorzeitigen Wahlen nähert, kann sie aber wieder aufflackern. Der italienische Präsident konnte für sein Land momentan nicht mehr tun, als den politischen Parteien und selbstverständlich den Wählern Zeit zum Nachdenken zu geben."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Der Präsident stellt sich gegen die Mehrheit im Parlament - das politische System Italiens wird gerade von einem institutionellen Konflikt durchgeschüttelt. Die Grundsatzfrage aber lautet: Soll Italien eine Regierung erhalten, der man zutrauen muss, dass sie das Land absichtlich in den Staatsbankrott führt? Diese Frage wird wohl in einigen Monaten neu gestellt werden, bei den sich ankündigenden Neuwahlen. Die Bürger Italiens werden dann entscheiden, ob sie die Populisten stärken wollen oder ob sie Experimenten mit vorhersehbar verheerendem Ausgang eine Absage erteilen.

Die Neuwahlen dürften zum Plebiszit über den Euro werden. Die Europäische Union wird dadurch nach dem Brexit einem weiteren ernsthaften Test ausgesetzt. Wichtig ist zunächst eine möglichst sachliche Diskussion in Italien über die Vor- und Nachteile der Gemeinschaftswährung für das Land. Wichtig ist sodann, dass die Regierungen der übrigen Euro-Staaten Optionen für einen geordneten Austritt Italiens aus dem Währungsverbund vorbereiten. Sie müssen sich überlegen, wie sie Italien im Falle eines Zusammenbruchs retten wollen - und ob sie das können."

"Guardian" (London):

"Es ist zwar richtig, Kurs auf Neuwahlen zu nehmen. Allerdings werden sie im vollen Wissen darum stattfinden, dass die Wähler den Staatspräsidenten bloßstellen könnten, indem sie die zwei dominanten Koalitionsparteien noch nachdrücklicher unterstützen. Zudem würde eine Neuwahl dominiert werden durch die Frage nach Italiens Platz in Europa. Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine neue rechtsgerichtete populistische Regierung mit einem Mandat an die Macht kommt, der EU und ihren Institutionen entgegenzutreten. Wenn das geschieht, könnte die Krise für die EU weit schwerwiegender werden als der Brexit."

"El Pais" (Madrid):

"Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat Entschlossenheit und Mut bewiesen, als er seine in der Verfassung verankerten Befugnisse genutzt hat, um die Ernennung von Paolo Savona zum Wirtschaftsminister zu verhindern, einem europafeindlichen Populisten, der den Austritt aus dem Euro befürwortet (...). Es handelt sich um eine riskante Entscheidung, die nun zur Suche nach einer neuen Regierung zwingt und die Unsicherheit in dem transalpinen Land verlängert. Gleichzeitig verhindert sie aber auch weitere Schäden für Italien und das europäische Projekt."

"Politiken" (Kopenhagen):

"Seit der Wahl sind bereits fast drei Monate ohne eine neue Regierung vergangen - ein Rekord selbst für Italien. Wenn die Krise mit Neuwahlen endet, kann das die Protestparteien weiter stärken. Niemand, am wenigsten Italien selbst, will das. Doch auch im Rest der EU sollte die italienische Krise zu Veränderungen führen. Viel zu lange hat der Rest Westeuropas passiv zugeschaut, während Italien mit Migranten und wirtschaftlichen Problemen kämpfte. Beide Herausforderungen sind, nicht zuletzt wegen des Euro, auch eine gemeinsame Verantwortung, die realistisch nur zusammen mit dem Rest Europas übernommen werden kann."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Wir stehen erst am Anfang der italienischen Krise, die zu einer ernsthaften gesamteuropäischen Krise werden kann. Ihr tatsächliches Ausmaß lernen wir wahrscheinlich erst nach den vorgezogenen Wahlen kennen, in denen zwei populistische Parteien, die bis jetzt von (Präsident) Mattarella aufgehalten wurden, noch mehr Unterstützung gewinnen werden. Das Vorgehen des Präsidenten ist riskant. Er hat nicht das gesellschaftliche Mandat (Abgeordnete, Senatoren und die Delegierten der Regionen haben ihn gewählt) wie die beiden euroskeptischen Parteien, die die meisten Stimmen in den allgemeinen Wahlen gewonnen haben. In den nächsten Wahlen kann die Welle des Zorns gegen das Establishment noch stärker werden. Die Populisten sollte man besser regieren lassen, solange sie noch nicht alle überzeugt haben. Wenn sie auf die Realität stoßen, werden sie gemäßigter."

"Pravda" (Bratislava):

"Italien ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie die Politik in eine Teufelsspirale geraten kann, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Wenn sich der politische Wettbewerb in einen Wettkampf um die Rolle des größten Populisten verwandelt, dann hat kein rational argumentierender Politiker mehr eine Erfolgsaussicht."