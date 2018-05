Machtlosigkeit als Dauerzustand

#ilmiavotoconta: Di Maio mobilisiert vor allem online gegen den Präsidenten. © reuters #ilmiavotoconta: Di Maio mobilisiert vor allem online gegen den Präsidenten. © reuters



Rom. Grüne Zucchini, saftige rote Paradeiser, Melanzani, üppiger Fenchel, Artischocken ragen aus den Auslagen. Wer morgens auf dem Markt an der Piazza San Giovanni di Dio in Rom einkaufen geht, erlebt ein lebendiges, üppiges Italien. Die Verkäufer preisen ihre Ware an, ältere Frauen mit ihren Einkaufswägelchen bahnen sich fluchend ihren Weg durch das Gedränge. Nichts deutet auf drohende Untergangsszenarien hin, wie sie nur ein paar Kilometer weiter stadteinwärts im Palazzo des Staatspräsidenten auf dem Quirinalshügel verhandelt werden. Über einem Obststand wehen bunte, etwas mitgenommene Girlanden im Wind und ein paar grün-weiß-rote Nationalflaggen. Die Fahnen sind zerfetzt, vergilbt und wer will, kann in ihnen eine Metapher für den Zustand Italiens im Frühsommer 2018 sehen. Das Land bewegt sich irgendwo zwischen Alltag und einer dramatischen Gratwanderung mit ungewissem Ausgang.

Die Schwestern Nadia und Antonella Pressante verkaufen Käse- und Wurstwaren. Feiner Pecorino und Parmesan stapelt sich in der Auslage, duftende Parmaschinken hängen von der Decke herab. Der Andrang an diesem Morgen ist groß, das Thema in der Warteschlange sind die politischen Ereignisse der vergangenen Tage. "Kennst Du - wie heißt er nochmal - Cottarelli?", fragt eine Frau ihre Nachbarin. Auch die hat vom designierten italienischen Premierminister noch nie etwas gehört. Schnell ist sich ein Großteil der Warteschlange einig, dass in Italien mal wieder höhere Mächte am Werk sind. "Bei uns regiert doch auch schon längst die Merkel", ruft Nadia Pressante über die Ladentheke. Die 56-Jährige kassiert dabei fröhlich einen Kunden ab. Zustimmendes Gemurmel ist aus der Warteschlange zu vernehmen. "Blöd sind wir schon", fügt die Verkäuferin hinzu.





Chaos all’italiana



Staatsoberhaupt Mattarella muss als Sündenbock herhalten. © reuters Staatsoberhaupt Mattarella muss als Sündenbock herhalten. © reuters



Italien fühlt sich fremdgesteuert. Auf diesen Nenner kann man den Effekt der politischen Ereignisse der vergangenen Tage und ein seit Jahren anhaltendes Gefühl der Machtlosigkeit wohl bringen. Der Eindruck, die Fäden endgültig aus der Hand gegeben zu haben, ist vielerorts greifbar. Am Morgen im Radio hört man Menschen, die aggressiv gegen den Staatspräsidenten Sergio Mattarella schimpfen, weil er das Regierungsbündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega verhindert habe. Die Koalition aus populistischen Systemkritikern und Rechtsnationalen stellte sich als "Regierung des Wandels" dar, scheiterte aber an der Nominierung eines Wirtschafts- und Finanzministers, der den Euro-Austritt als "Plan B" ins Auge fasst und die wirtschaftlichen Probleme Italiens in erster Linie Deutschland in die Schuhe schiebt.