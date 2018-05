Ein neuer Minister soll Erlösung bringen

Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio hatte den Journalisten am Donnerstag viel zu erzählen. © ap/ansa/Frustaci Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio hatte den Journalisten am Donnerstag viel zu erzählen. © ap/ansa/Frustaci



Rom. In Italien haben sich Fünf-Sterne-Bewegung und Lega auf ein neues Regierungsteam verständigt und am Donnerstagabend erneut Giuseppe Conte als Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Das teilten der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, und der Vorsitzende der fremdenfeindlichen Lega, Matteo Salvini, in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das letzte Wort hat nun erneut Staatspräsident Sergio Mattarella, der zuvor sein Veto eingelegt hatte, weil ihm der Wunschkandidat der Lega für den Posten des Wirtschaftsministers nicht recht war.

Statt des von Mattarella abgelehnten Euro-Kritikers Paolo Savona, sollen Lega und Fünf-Sterne-Bewegung nun den Ökonomieprofessor Giovanni Tria als neuen Wirtschaftsminister vorgeschlagen haben, wie aus Parteikreisen verlautete. Tria gilt als weniger europaskeptisch als Savona. Dieser solle nun Minister für Europäische Angelegenheiten werden, berichteten italienische Medien. Lega-Chef Salvini solle das Amt des Innenministers übernehmen. Fünf-Sterne-Chef Di Maio solle Industrieminister werden. Das Außenministerium solle demnach Enzo Moavero Milanesi führen. Bestätigt wurde von all dem am Donnerstag zunächst nichts.





Cottarelli legt Mandat für Regierungsbildung zurück

Ein erster Versuch der beiden populistischen Parteien, eine Koalition unter dem kaum bekannten Justizprofessor Giuseppe Conte war am Veto von Staatspräsident Sergio Mattarella gegen Savona als Wirtschaftsminister gescheitert. Daraufhin hatte Conte das Mandat zur Regierungsbildung an Mattarella zurückgegeben, und dieser hatte am Montag den früheren IWF-Vertreter Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Technokratenregierung betraut. Fünf Sterne und Lega unternahmen daraufhin einen zweiten Versuch für eine Regierungsbildung.

Am Donnerstagabend legte Cottarelli nun sein Mandat für die Bildung einer Übergangsregierung bis zu den Wahlen wieder zurück, und Mattarella, der für seine jüngsten Entscheidungen massiv kritisiert wurde, dürfte das Staffelholz nun erneut an Conte übergeben haben.

Unterdessen haben die Sozialdemokraten zu Großkundgebungen aufgerufen, um Mattarella den Rücken zu stärken. Fünf Sterne und Lega wiederum planen Demonstrationen gegen den Staatspräsidenten.

Aussicht auf Koalition macht Investoren und Politiker nervös

Die Aussicht auf eine Regierung der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung hatte beim ersten Anlauf Investoren und Politiker nervös gemacht. In einer Koalition setzen die beiden Parteien auf höhere Staatsausgaben, obwohl sich in Italien ein Schuldenberg von über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung auftürmt. Auch die Euro-kritischen Stimmen in den beiden Parteien wie jene von Savona haben für Unruhe gesorgt. Einer Umfrage zufolge steht dagegen eine deutliche Mehrheit der Italien hinter der Währung: Demnach wollen 72 Prozent in der Währungsunion bleiben.