Zittern bis zum Schluss

Ljubljana. (apa) Welcher Politiker aufatmen kann, wird sich erst am Sonntagabend weisen. Denn unvorhersehbar wie kaum zuvor ist der Ausgang der Parlamentswahl in Slowenien. Es ist die hohe Zahl an Unentschlossenen, die nicht nur Politiker zittern, sondern auch Meinungsforscher zweifeln lässt. Sicher scheint nur der Sieg des Oppositionsführers Janez Jansa zu sein. Das Ergebnis anderer Parteien, das die Richtung der künftigen Regierung bestimmen wird, ist völlig offen.

"Die größte Überraschung dieser Wahl wäre, wenn es keine Überraschung gäbe", sagt die Meinungsforscherin Janja Bozic Marolt von der Agentur Mediana. Die Agentur Ninamedia betont, dass für fast 30 Prozent der Wähler ihre Entscheidung nicht einmal ungefähr festgestellt werden kann, berichtete die Tageszeitung "Vecer" am Freitag. Mediana geht von einem Fünftel der Bürger aus, die noch unentschlossen sind. Dazu geben auch mehr als ein Drittel derjenigen, die eine Parteipräferenz hätten, an, es sich bis Sonntag noch überlegen zu wollen.





An dem Tag sind 1,7 Millionen Menschen zu den Urnen gerufen; sie sollen über die Vergabe von 88 Mandaten im Abgeordnetenhaus in Ljubljana entscheiden. Zwei weitere Sitze sind für die italienische und ungarische Volksgruppe reserviert. Die durch den Rücktritt von Ministerpräsident Miro Cerar im März ausgelösten Neuwahlen sind bereits der dritten vorgezogene Urnengang in Folge.

Jansa vor Comeback?

Einer der wenigen, die dem Votum - laut Meinungsforschern - entspannt entgegensehen kann, ist eben Ex-Premier Jansa, der sein drittes Comeback als Regierungschef anstrebt: Er führt in allen Umfragen mit einem deutlichen Vorsprung. Die Agentur Ninamedia sagt Jansas rechtskonservativer Demokratischer Partei (SDS) in der jüngsten Wahlprognose einen klaren Sieg mit 26,1 Prozent voraus. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mediana, die die Tageszeitung "Delo" veröffentlichte, kommt die SDS auf knapp 23 Prozent. Wegen des großen Anteils an Unentschlossenen hat Mediana aber keine Wahlprognose erstellt.

Die Jansa-Fraktion, die von allen slowenischen Parteien die loyalste Wählerbasis hat, verzeichnet einen kontinuierlichen Aufwärtstrend, zeigen die Daten von Ninamedia. Die Agentur hat nach der sogenannten Tracking-Poll-Methode in der auslaufenden Woche täglich das Meinungsbild erhoben, um Trends festzustellen.

Trotz Führung muss aber auch Jansa zittern: Es wird nämlich vom Ergebnis anderer Parteien abhängen, ob er am Ende eine Regierung bilden wird können. Ab dem zweiten Platz scheint alles noch offen zu sein.

Rennen um Platz zwei

Diesen hatte sich die Anti-Establishment-Liste des Lokalpolitikers Marjan Sarec (LMS) erhofft, was mittlerweile zu wackeln scheint. Nach der Trendmessung von Ninamedia befindet sich die LMS im Sinkflug: Seit Beginn der Woche fiel sie von 18 auf 11,5 Prozent. Damit landete sie am Freitag auf dem dritten Platz hinter den Sozialdemokraten (SD) mit 12,8 Prozent. Auch die Unterstützung für die SD ist in vergangenen Tagen geschmolzen.

Mediana sieht die LMS zwar noch immer auf dem zweiten Platz (8,2 Prozent), aber mit einem geringen Vorsprung vor der drittplatzierten sozialliberalen Partei des modernen Zentrums (SMC) des scheidenden Premiers Cerar.

Völlig offen ist ebenfalls das Rennen um den dritten Platz, da es zwischen den Parteien nur geringe Differenzen gibt. In der Ninamedia-Prognose liegt die SMC mit knapp zehn Prozent auf dem vierten Platz, vor der Linken, der Pensionistenpartei Desus und der christdemokratischen NSi (7,3 Prozent).

In der Mediana-Umfrage sind die Unterschiede noch geringer. Auf dem vierten Platz liegt hier die SD, dahinter die Linke, NSi und die Pensionistenpartei. Die Werte rangieren zwischen 6,7 und 5,1 Prozent.

Chancen für den Einzug ins Parlament haben auch die konservative Volkspartei (SLS), die nationalistisch-populistische Slowenische Nationalpartei (SNS) und die Partei der früheren Ministerpräsidentin Alenka Bratusek. Sie liegen laut Umfragen nah an der Vier-Prozent-Hürde.

Es ist aber nicht zuletzt die Politikverdrossenheit etlicher Slowenen, die den Ausgang des Votums so unsicher macht. Die Wahlbeteiligung, die heuer noch mehr als bei vergangenen Urnengängen das Ergebnis bestimmen soll, könnte schätzungsweise bei nur 50 Prozent liegen.