Ex-Premier auf Partnersuche

Ljubljana. (czar/apa) So vorhergesagt der Erfolg war, so klar waren die Schwierigkeiten, die darauf folgen würden. Nach dem Sieg der nationalkonservativen Oppositionspartei SDS (Demokratische Partei) unter Janez Jansa steht Slowenien eine mühselige Regierungsbildung bevor. Denn die Fraktion hat zwar - wie prognostiziert - rund ein Viertel der Stimmen bei der Parlamentswahl am Sonntag erhalten. Doch ihr Vorsitzender, der schon zwei Mal Ministerpräsident gewesen war, hat mit seinen Aussagen während der Kampagne etliche Parteien bereits im Vorfeld dazu gebracht, sich von ihm zu distanzieren.

Jansa hatte sich im Wahlkampf Anleihen bei US-Präsident Donald Trump und Ungarns Premier Viktor Orban geholt. Der Slogan "Slowenien zuerst" und eine scharfe Rhetorik gegen die Aufnahme von Flüchtlingen stammen von dort. Damit hatte er Liberale und Sozialdemokraten gegen sich aufgebracht - und ob er diese nun für ein Regierungsbündnis gewinnen kann, ist fraglich.





Dennoch betonte der Politiker, der nach einem Korruptionsfall im Zusammenhang mit einem Waffengeschäft 2014 sechs Monate im Gefängnis gesessen war, nach dem Urnengang erneut: "In unserer Partei kommen Slowenien und die Slowenen zuerst." Versprochen hatte er außerdem, die Steuern zu senken und Privatisierungen voranzutreiben.



Oppositionsführer Jansa muss Verbündete finden. © Reuters/Zivulovic Oppositionsführer Jansa muss Verbündete finden. © Reuters/Zivulovic



Dass es schwierig sein dürfte, dafür Verbündete zu finden, räumte Jansa selbst ein: Es werde wohl Zeit nötig sein, bevor "ernsthafte Gespräche" zur Bildung einer neuen Regierung möglich werden. Für eine Mehrheit im Parlament bräuchte SDS wohl drei Koalitionspartner. Den Einzug ins Abgeordnetenhaus haben gleich neun Parteien geschafft.

Daher macht sich auch schon der Zweitplatzierte Hoffnungen darauf, zum Zug zu kommen - auch wenn er gerade einmal 12,6 Prozent der Wählerstimmen erhalten hatte. Die Mitte-links-Bewegung LMS des Lokalpolitikers und ehemaligen Kabarettisten Marjan Sarec setzt auf ein Scheitern der Versuche Jansas, ein Bündnis zu schmieden. Doch auch der bisherige sozialliberale Premier Miro Cerar erklärte trotz des Absturzes seiner Gruppierung, für die nicht einmal jeder zehnte Slowene votiert hatte, dass es ohne seine Partei "keine qualitative Regierung" geben werde.

Unsichere Allianzen

So ist es nicht ausgeschlossen, dass das Land mit seinen gut zwei Millionen Einwohnern in den kommenden Monaten kein neues Kabinett erhält. "Vor uns steht eine lange und mühsame Zeit", sagte der Politikexperte Alem Maksuti gegenüber der Austria Presseagentur. Mit einer neuen Regierung rechnet er erst im Herbst. Aber auch dann dürfte das kein stabiles Bündnis sein. "Vorgezogene Wahlen werden immer in der Luft hängen - ungeachtet dessen, wer am Ende die Regierung bilden wird", meint Maksuti.