Bis zum nächsten Mal

"Do swidanja": Wladimir Putin ist in Wien als Gast gern gesehen.

Wien/Brüssel/Moskau. (leg) Wird Österreichs Russland-Politik für Wien zu jener "Win-Win-Situation", die sich Bundeskanzler Sebastian Kurz für das Verhältnis zwischen Russland und Europa erhofft? Beim Durchblättern oder -klicken ausländischer Zeitungen konnte man am Tag nach dem überaus freundlich abgelaufenen Besuch von Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Wien fast diesen Eindruck bekommen.

Da stellte etwa die deutsche Zeitung "Die Welt" fest, dass die Nachfrage der beiden Weltmächte USA und Russland nach dem österreichischen Regierungschef "ungewöhnlich groß" sei, und dass Kurz tatsächlich das werden könne, was die liebste Rolle österreichischer Kanzler ist: Ein Brückenbauer zwischen Ost und West. Der "Spiegel" wollte - "aus informierten Kreisen in Wien" - gar wissen, dass Kurz sein "außenpolisches Meisterstück" plane, wie sich ein hochrangiger Diplomat ausdrückte - ein Gipfeltreffen zwischen Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump in Wien. Offiziell bestätigen will das zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich noch niemand. Der Umstand, dass Kurz laut dem Spiegel Sympathien sowohl in Russland als auch in den USA genießt, lässt für Österreichs Regierung allerdings hoffen.





Syrien-Hoffnungen platzten

Dass sich nicht alle Hoffnungen erfüllen lassen, musste die neue schwarz-blaue Regierung allerdings auch bereits erfahren. Das österreichische Angebot, in der Syrienfrage zu vermitteln, wurde vom Kreml, der sich selbst im mittleren Osten als Vermittler sieht, zurückgewiesen.

Der Umstand, dass sich Österreichs Staatsspitze gegenüber den russischen Gästen schmeichelweich zeigte, dürfte bei den russischen Gästen allerdings positiv vermerkt worden sein. Vom vieldeutigen Hinweis des Kanzlers einmal abgesehen, Russland habe in Krisenherden wie Syrien und der Ostukraine eine "starke Verantwortung", gab es von österreichischer Seite vor Kameras keinen kritischen Ton gegenüber den Gästen, der die freundlich-gelöste Stimmung gestört hätte.

Für manche überraschend war vielleicht, dass es ausgerechnet Bundespräsident Alexander Van der Bellen war, der - darin seinen Vorgängern Heinz Fischer und Thomas Klestil folgend - Putin gegenüber besonders höflich auftrat. Schließlich war der Tiroler früher langjähriger Vorsitzender der Grünen und hatte deren konsequente Menschenrechtspolitik - auch und besonders gegenüber Russland - immer mitgetragen.

Am Dienstag war davon aber nichts zu spüren, zwischen Van der Bellen und der Regierung passte kein Blatt. Der Bundespräsident zeigte sich bei seinem Statement charmant gegenüber seinem russischen Gast und verneinte sogar, dass es eine "grundsätzliche Vertrauenskrise" zwischen Russland und Europa gibt.

Ein Umstand, der nicht jedem gefiel: "Etwas befremdend" seien die Aussagen des Präsidenten gewesen, fand der Innsbrucker Politologe und Russland-Experte Gerhard Mangott - und interpretierte das Verhalten Van der Bellens als "Anbiederung".