Putin warnt Ukraine vor "Provokationen" während der Fußball-WM

Moskau/Kiew. (apa/leg) Wladimir Putin hatte am Donnerstag viel zu tun: Bei seiner jährlichen Fragestunde "Direkter Draht", die im Fernsehen live übertragen wurde, stellte sich der russische Präsident sich stundenlang den Fragen neugieriger Bürger. Nach Angaben der Agentur Tass sind weit über eine Million Anfragen eingegangen. Die Fragesteller bei seiner sorgsam inszenierten Show kamen auch aus dem Ausland, etwa aus China. Die Fragen selbst waren dem Kreml vorab bekannt.

So konnte Putin auch kritische Anfragen enttäuschter Bürger parieren. So warf etwa ein Lastwagenfahrer, der angab, Putin am 18. März gewählt zu haben, seinem Präsidenten vor, nicht fähig zu sein, die Benzinpreise niedrig zu halten. Der Mann erwartete, dass der Staatschef sich des Problems annehme. Und Putin, der gerne vor Kameras den starken, entscheidungsfreudigen Problemlöser gibt und damit auch im Westen punktet, fand wenig überraschend tatsächlich eine Lösung: Er verwies auf Alexander Nowak, seinen Minister für Energiewirtschaft. Der wurde live zugeschaltet und gab bekannt, dass bereits am 1. Juni Maßnahmen getroffen worden seien, um die Preise zu senken. Die öffentliche Audienz des Lastwagenfahrers war also am Ende ein Erfolg.





Generell zeigte sich der Kreml-Chef bei der Fragestunde optimistisch, was die russische Wirtschaft betrifft. Diese hatte lange unter der Krise, den Sanktionen des Westens, der Schwäche des Rubels und den niedrigen Rohstoffpreisen gelitten, sich zuletzt allerdings wieder spürbar erholt. "Wir haben die Kurve hin zu einem robusten Wirtschaftswachstum in Russland genommen", sagte Putin - wenngleich er einräumte, dass es sich um ein geringes Wachstum handle.

"Zölle auf Stahl Sanktionen"

Nicht alle Fragen an den Kreml-Chef betrafen die Alltagssorgen der Russen. Die internationale Politik kam auch zur Sprache. So kritisierte Putin auf Anfrage den Westen: Dieser betrachte Russland als Bedrohung und als Konkurrenten. Die Sanktionen, die EU und USA gegen Moskau verhängt hatten, würden keine Probleme lösen. Der Westen wolle durch Strafmaßnahmen und Vorwürfe eines Fehlverhaltens nur Russlands Entwicklung hemmen. Kritisch äußerte sich Putin erneut über die US-amerikanische Handelspolitik. Er warb um bessere Beziehungen zu Europa: Die EU wehre sich nur dagegen, dass die USA anderen Ländern ihre Regeln aufdrücken wollten. Die US-Zölle auf Stahl seien in Wirklichkeit Sanktionen. Im Welthandel seien klare Regeln nötig.

Dann kam noch Sachar Prilepin zu Wort. Der nationalistische Schriftsteller war einmal ein Gegner Putins und kämpfte später an der Seite der Separatisten in der Ostukraine. Putin warnte die Ukraine auf seine Frage hin davor, während der Fußball-WM militärische Angriffe auf Separatistenstellungen im Osten des Landes zu versuchen. "Ich hoffe, dass es nicht zu solchen Provokationen kommt", sagte der Kreml-Chef. "Wenn das passiert, wird es, so sehe ich das, sehr schwere Folgen für die ganze ukrainische Staatlichkeit haben."

Strache: Kein Veto Österreichs

In Österreich gab nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz nun auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache bekannt, dass Österreich kein Veto gegen eine Verlängerung der EU-Sanktionen einlegen wird. Ein Alleingang Wiens wäre "nicht dienlich", sagte der FPÖ-Chef, ein Gegner der Sanktionen.