Merkels Migrationsstreit mit Seehofer überschattet Kurz-Visite

Berlin/Wien. (da/reuters) Nur eines von vier Themen sollte Migration sein; neben der Vorbereitung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes, den Verhandlungen zum neuen mehrjährigen Finanzrahmen der EU sowie den bilateralen Beziehungen. So sah es das Bundeskanzleramt Ende Mai vor, als es über das Treffen von Sebastian Kurz mit seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel am Dienstagabend informierte.

Mittlerweile ist das Migrationsthema in den Fokus gerückt, in Deutschland wird die Debatte Tag für Tag zur größeren Belastung zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. Auch innerhalb von Merkels CDU gibt es von der Kanzlerlinie abweichende Stimmen. Kern der Auseinandersetzung: Die bayerischen Christsozialen fordern, Personen, die als Flüchtlinge bereits in einem anderen Land registriert worden sind, an der deutschen Grenze abzuweisen. 2017 kamen auf diese Weise 64.267 Asylwerber. Die Mehrheit erreichte Deutschland über Österreich.

Integrationsgipfel Kanzleramt ohne Seehofer

Sollte sich die CSU durchsetzen, würde dies also gravierende Konsequenzen für Österreich nach sich ziehen. Ausgerechnet Merkel, der nicht das beste Verhältnis zu Kurz nachgesagt wird - Stichwort Balkanroute -, legt sich gegen die Pläne von Innenminister Horst Seehofer (CSU) quer. Wie beim Türkei-Flüchtlingsdeal bevorzugt die deutsche Kanzlerin eine gemeinsame europäische Lösung anstatt eines nationalen Alleingangs. Sie fürchtet, wenn Deutschland seine Grenzpolitik verschärft, ziehen sofort weitere Länder nach. Der Migrationsdruck würde somit wieder an die EU-Länder an den Unions-Außengrenzen verlagert.

Seehofer setzt derweil weiter Zeichen. Er trifft am Mittwoch Kurz, bleibt aber dem Integrationsgipfel im deutschen Kanzleramt fern. Er habe nicht vor, "einen halben Plan" zu veröffentlichen, sagte der Innenminister in Anspielung auf seinen "Masterplan Migration". Dessen Veröffentlichung wurde kurzfristig zurückgezogen. Von 63 Punkten, etwa zu Sammelquartieren für Asylwerber, seien 62 unstrittig.

Reihenweise rücken derweil CSU-Größen aus, um Seehofer zu stützen. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, dementierte, dass das Grenzvorhaben ein nationaler Alleingang sei. 2017 habe Frankreich 85.000 Personen zurückgewiesen, vor allem an der französisch-italienischen Grenze. Hingegen verteidigte Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) die Kanzlerin: "Ich habe ausdrücklich betont, dass wir Europa stärken müssen und nicht schwächen sollten."

Sein Kontrahent Dobrindt wies den Vorschlag des CDU-Innenpolitikers Armin Schuster zurück, den Streit über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze bis Ende des Monats zu vertagen. Dann tagen die EU-Staats- und Regierungschefs und wollen sich über eine gemeinsame europäische Asylpolitik einigen. Bisher zeichnet sich allerdings keine Lösung ab, zuletzt gesehen bei einem Treffen der Unions-Innenminister in der vergangenen Woche. Wahrscheinlich ist daher, dass Österreich als Ratsvorsitzender ab 1. Juli das Thema weiterführen muss.

Ostdeutsche CDU-Politiker unterlaufen Merkels Linie

Der thüringische CDU-Vorsitzende spricht sich für ein akkordiertes Vorgehen von Deutschland und Österreich aus. Und unterläuft die Parteilinie, indem er befürwortet, Migranten an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff, befürworten Seehofers Vorstoß. Als dieser - noch als bayerischer Ministerpräsident - im Streit um die Flüchtlingspolitik ab 2015 Merkel der "Herrschaft des Unrechts" bezichtigte, stand die CDU geschlossen hinter ihr. Dass hochrangige CDU-Vertreter aus Ostdeutschland nun ausscheren, zeigt den Autoritätsverlust der Kanzlerin.

Die CSU, namentlich der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein, geht sogar so weit, dass sie Merkels Richtlinienkompetenz für Seehofers Pläne infrage stellt. Sollte der Streit eskalieren, könnte die Kanzlerin ihren Minister entlassen. Das würde nach nicht einmal drei Monaten das Ende der großen Koalition bedeuten. Und der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU in Berlin. Bei allem Wahlkampfgebrüll vor dem Urnengang in Bayern im Oktober: Das kann die Regionalpartei nicht wollen.