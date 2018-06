Brexit-Chefverhandler trifft Spitzenpolitiker in Wien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen (l.) und EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier bei einem Treffen in Wien am Montag. © APAweb / Roland Schlager Bundespräsident Alexander Van der Bellen (l.) und EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier bei einem Treffen in Wien am Montag. © APAweb / Roland Schlager



Wien/London. Der EU-Chefverhandler für den Brexit, Michel Barnier, trifft am heutigen Montag in Wien mit Spitzenvertretern der österreichischen Politik und der Sozialpartner zusammen. Den Auftakt machten Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Barnier schrieb nach seinem Gespräch mit Van der Bellen im Haus der Europäischen Union auf Twitter von einem "inspirierenden Austausch" mit dem Staatsoberhaupt, der zuvor eine große Europarede gehalten haben. Er habe mit Van der Bellen gesprochen "über die großen Herausforderungen, die wir Europäer gemeinsam meistern müssen, um Wachstum, Sicherheit und Einigkeit sicher zu stellen", twitterte der frühere französischen EU-Kommissar auf Deutsch.

Inspirierender Austausch mit Bundespräsident @vanderbellen in Wien über die großen Herausforderungen, die wir Europäer gemeinsam meistern müssen, um Wachstum, Sicherheit und Einigkeit sicher zu stellen pic.twitter.com/voz77277Nh — Michel Barnier (@MichelBarnier) 18. Juni 2018

Meinungsaustausch mit Außenministerin Kneissl

Kneissl berichtete, sie habe Barnier "im Vorfeld des österreichischen Vorsitzes im Rat der EU (...) zu einem Meinungsaustausch zu den Austrittsverhandlungen und zum zukünftigen Verhältnis Großbritanniens zur EU" getroffen.

Barnier wollte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Europaminister Gernot Blümel (ÖVP), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Oppositionsführer Christian Kern (SPÖ) sowie Vertreter der Sozialpartner treffen, hieß es von der EU-Kommission.

Für den morgigen Dienstag war eine Rede Barniers vor der EU-Grundrechteagentur geplant. Dabei soll es um die Kooperation in polizeilichen und strafrechtlichen Fragen nach dem Brexit gehen. Barnier wird gemeinsam mit dem Brexit-Chefverhandler des Europaparlaments, dem liberalen Fraktionschef Guy Verhofstadt, auftreten.

Eine Tour durch die EU-Hauptstädte

Barnier absolviert derzeit eine Tour durch die EU-Hauptstädte, um sich für die Verhandlungen mit London abzustimmen. In der Vorwoche war er in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammengetroffen. In Wien dürfte es vor allem um die in zwei Wochen beginnende österreichische EU-Ratspräsidentschaft gehen, von der ein Abschluss der Brexit-Verhandlungen erwartet wird.

Jüngst war wieder deutlich Sand ins Getriebe der Brexit-Gespräche geraten. Die innenpolitisch stark unter Druck stehende britische Premierministerin Theresa May hatte ihre Linie eines harten Brexits in der Vorwoche nur mit hauchdünnen Mehrheiten im Unterhaus verteidigen können. Für die zweite Juli-Woche kündigte sie ein detailliertes Dokument über die künftige Beziehung ihres Landes zur EU an. Größter Streitpunkt ist der Status Nordirlands. Das EU-Mitglied Irland will das Entstehen einer "harten" Grenze zu Nordirland verhindern, was aber bei einem Austritt Großbritanniens aus der Zollunion mit den anderen EU-Staaten unvermeidlich scheint.