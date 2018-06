Verschoben, nicht ausgestanden

Berlin/München. (leg) Der ganz große Showdown blieb am Montag dann doch aus. In letzter Minute haben Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und ihr Innenminister Horst Seehofer ihren Streit beigelegt - oder besser: verschoben. Die CSU gibt der Kanzlerin und CDU-Chefin im Streit über die Zurückweisung von Migranten zwei Wochen Zeit, um bis Ende Juni eine europäische Lösung auf die Beine zu stellen. Die CSU ging damit auf Merkels Bitte ein, man möge ihr für die Aushandlung einer europäischen Lösung - die wohl nur noch in bilateralen Rückführungsabkommen bestehen kann - mehr Zeit geben.

Dennoch ist die "Merkeldämmerung", der mögliche Abgang der Kanzlerin, der von manchen in Deutschland heiß ersehnt, von anderen befürchtet wird, nicht vom Tisch. Das merkte man auch am Montag an den Stellungnahmen von Merkel und Seehofer, die sie getrennt voneinander vornahmen. Merkel warnte Seehofer vor einem Alleingang bei der Zurückweisung bestimmter Migranten und pochte auf die "Richtlinienkompetenz", die einer deutschen Regierungschefin zusteht. Es gebe auch am Monatsende - nach Ablauf der Frist -keinen "Automatismus", sondern es solle im "Lichte des Erreichten" über das weitere Vorgehen entschieden werden. Seehofer hatte in der letzten Woche angekündigt, dass bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden sollten - und Merkel ein Ultimatum bis zum gestrigen Montag gestellt.





Trotz des Umstands, dass Seehofer Merkel nun eine weitere Frist einräumte, gab sich der CSU-Chef auch am Montag kampfeslustig: Der Innenminister will ab sofort Ausländer, die eine Einreisesperre oder ein Aufenthaltsverbot in Deutschland haben, nicht mehr einreisen lassen und kündigte eine entsprechende Weisung an. Es sei unerklärlich, dass Menschen mit Einreisesperren trotzdem einreisen können. "Im Grunde ist das ein Skandal", sagte Seehofer. Erklären könne man das niemandem.

Unmut bei der CSU-Basis

Wenn Merkel bis Ende Juni keine für die CSU befriedigenden Vereinbarungen mit EU-Partnerstaaten erreicht, will Seehofer mit umfassenden Zurückweisungen von Migranten an den Grenzen beginnen. Das könnte dann das Ende der Fraktionsgemeinschaft mit der CSU und das Ende der noch jungen großen Koalition in Deutschland bedeuten - und vielleicht auch das Ende der Ära Merkel. Obwohl dieses Szenario - vor allem die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft, die beiden Parteien nützt - nur wenig wahrscheinlich ist, gibt es gute Gründe für die Unnachgiebigkeit der CSU gegenüber Merkel. Denn im Oktober sind in Bayern Landtagswahlen, und die CSU ist derzeit von der angestrebten absoluten Mehrheit in Umfragen weit entfernt.

Die Flüchtlingskrise 2015 und der Umstand, dass man sich immer wieder dem Kurs Angela Merkels beugen musste, hat bei der CSU-Basis für mehr als nur Missmut gesorgt. Durchaus neidvoll blickt so mancher CSU-Anhänger auf Österreich, wo die eng verbundene Schwesterpartei ÖVP unter Sebastian Kurz auf jenes scharf konservative Profil setzt, das unter ihrem Übervater Franz-Josef Strauß eigentlich immer das Markenzeichen der CSU war. Dessen Ausspruch, rechts von der CSU dürfe sich nur die Wand befinden, gilt heute, nach langen Jahren einer Politik im Schlepptau Angela Merkels, nicht mehr. Auch in Bayern etabliert sich die AfD - etwas, was man in der Münchner Staatskanzlei eigentlich mit allen Mitteln verhindern wollte.

Kein Wunder, dass man in München, wo der konservative Markus Söder Seehofer als Ministerpräsidenten abgelöst hat, nervös ist. Möglich auch, dass man zur Erkenntnis gelangt ist, dass sich für eine Partei wie die CSU Wahlen nur gegen und nicht mit dem Feindbild deutscher Rechtskonservativer, Angela Merkel, gewinnen lassen.

Ob aber die CSU wirklich Merkel stürzen will? Wenn, dann wohl eher in Zusammenarbeit mit konservativen Kräften in der CDU wie etwa dem ehrgeizigen Gesundheitsminister Jens Spahn. Seehofer wärmte sich am Montag schon für die nächste Runde im Dauerkonflikt der C-Parteien auf: Es gehe "nur vordergründig" um diese zwei Wochen. "In der Substanz" gehe es um die grundlegenden Fragen des Streits.