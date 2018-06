Berlin/Brüssel/Wien. Emmanuel Macron gab sich galant, schenkte Angela Merkel öffentlichkeitswirksam vor den Kameras Tee ein. Die deutsche Kanzlerin lächelt bei dem Treffen in Schloss Meseberg bei Berlin am Dienstag - zuletzt ein seltenes Bild. Ihr bleiben nur zwei Wochen, um Abkommen mit EU-Staaten vorzuweisen. Sonst fängt der Streit mit der CSU wieder von vorne an. Innenminister Horst Seehofer setzt derweil erste Bestandteile seines "Masterplans Migration" um. Er wies die Polizei an, Personen, gegen die ein Einreise- oder Aufenthaltsverbot besteht, an der Grenze zurückzuweisen. Bisher geschah dies nicht, sofern die Personen einen Asylantrag stellten.

Kernforderung der bayerischen Christsozialen ist, dass Personen, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Tatsächlich stimmt Macron zu, dass dies für aus Frankreich kommende Personen geschieht. Und ermöglicht Merkel einen ersten Erfolg.





Macron steht ebenfalls unter erheblichem Druck: Im September 2017 hielt Frankreichs Präsident seine Sorbonne-Rede über die Zukunft der EU. Seitdem sind seine Ideen über neue Euro-Umverteilungstöpfe kaum vom Fleck gekommen - auch aufgrund deutscher Bedenken. Der Vorstoß eines eigenen Finanzministers für den europäischen Währungsraum ist mittlerweile gar vom Tisch. Höchste Zeit auch für Macron, dass er einen Erfolg verbucht.

Asylpolitik als auch Eurozonen-Reform sind die bestimmenden Themen beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs ab Donnerstag kommender Woche. Bereits jetzt kursiert ein Entwurf der Gipfelerklärung. EU-Ratspräsident Donald Tusk ventiliert darin Flüchtlingszentren außerhalb der Union. Dort solle zwischen Schutzsuchenden infolge von Krieg und Wirtschaftsmigranten unterschieden werden. Innenminister Herbert Kickl schlägt gar vor, Asylanträge von Personen außerhalb Europas sollen nur mehr außerhalb Europas möglich sein.

"De facto Haftlager"

Für Lager in Afrika sprach sich Macron bereits 2017 aus. Deutschland scheint Libyen ins Auge zu fassen. Innenminister Seehofer ließ den Ländernamen fallen. "Gegebenenfalls schon dort asylrechtliche Verfahren", brachte Merkel nach dem Treffen mit Italiens Premier Giuseppe Conte ins Spiel. Diese müssten jedoch von UNO-Organisationen betreut werden. Denn die Menschenrechtslage im nordafrikanischen Staat ist desaströs. Von Vergewaltigungen und Zwangsarbeit berichteten NGOs, sogar als Sklaven wurden Flüchtlinge verkauft.