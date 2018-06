Griechenlands D-Day

Am Donnerstag findet die entscheidende Sitzung der Eurogruppe statt. © afp Am Donnerstag findet die entscheidende Sitzung der Eurogruppe statt. © afp



Athen. Derzeit türmen sich die Müllberge in ganz Athen. Die Abfallcontainer quellen über, immer mehr pralle Müllsäcke liegen auf den Straßen. Im Sommer kein Wunder: Der Müll in Athen stinkt zum Himmel. Diesmal liegt das nicht an streikenden Müllmänner- und -frauen, die mehr Lohn für ihre Knochenarbeit fordern. Ein gewaltiger Krater, 50 Meter breit, drei Meter tief, hat sich plötzlich in der einzigen Mülldeponie in Athen gebildet. Sie ist an den Rand ihrer Belastbarkeit angelangt. So darf kein neuer Müll aus der Vier-Millionen-Metropole herangekarrt werden. Die unweigerliche Folge: Die Müllberge in Athens Straßen oder Hinterhöfen wachsen und wachsen.

Auch Athens Schuldenberg wächst. Per Ende März 2018 belief sich Hellas’ Staatsschuld auf genau 343,74 Milliarden Euro. Das sind 44 Milliarden mehr als Ende 2009, als Hellas faktisch pleiteging. Die sogenannte Schuldenquote (gemessen an der Wirtschaftsleistung) ist von 126,7 Prozent (2009) auf 178,6 Prozent (2017) in die Höhe geschnellt. Weltweit weist nur Japan mit 253 Prozent eine höhere Schuldenquote auf.





Auf eigenen Beinen

Anders als Japan bleibt Hellas de facto von den internationalen Kapitalmärkten ausgeschlossen. Denn die Zinsen auf den zehnjährigen Hellas-Bond betragen aktuell 4,44 Prozent. Dies ist das gleiche Niveau wie im Frühjahr 2010, als Athen in seiner Not erstmals um Hilfskredite von den übrigen Staaten der Eurozone und dem IWF bat. Dabei sind Kreditpakete in der Causa Hellas seither geschnürt, nach und nach rund 250 Milliarden Euro nach Athen geflossen, im Gegenzug über ein Dutzend Sparpakete sowie hunderte Reformen in Athen beschlossen und umgesetzt worden. Das dritte Kreditprogramm läuft am 20. August dieses Jahres aus.

Nun die gute Nachricht: Es wird das letzte sein.

Die Griechen werden ab dem 20. August finanziell endlich wieder auf eigenen Beinen stehen. Nur: Das liegt eben nicht daran, dass Athen sich zu erträglichen Zinsen Gelder an den internationalen Kapitalmärkten beschaffen kann. Vielmehr baut sich Athen schon seit dem vorigen Jahr einen "Kapitalpuffer" auf. Bis August soll er rund 20 Milliarden Euro betragen.

Eine Herkulesleistung

Dies wird auch klappen. Denn erstens ist Athens Staatshaushalt saniert. 2016 und 2017 wies Athen primäre Haushaltsüberschüsse (ohne Schuldendienst) von 3,9 und sogar 4,2 Prozent auf, auch heuer werden es aller Voraussicht nach über 3,5 Prozent sein. So soll es bis zum Jahr 2022 weitergehen. Eine Herkulesleistung: Denn Hellas plagte 2009 ein primäres Haushaltsdefizit von über zehn Prozent.