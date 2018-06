Zu Besuch bei Gleichgesinnten

Budapest/Prag/Wien. Es war ein Treffen unter Gleichgesinnten - zumindest bei einem Thema, das die EU-Mitgliedstaaten ansonsten äußerst spaltet. Doch in der Debatte um eine angemessene Reaktion auf die Flüchtlingskrise haben sich die Akzente mittlerweile verlagert, sind frühere Bündnisse gebrochen und neue entstanden. Priorität soll nun der Schutz der EU-Außengrenzen haben; das Ringen um einen Schlüssel zur Verteilung von Asylwerbern hingegen hat keine Erfolge gebracht. Die Einführung eines Quotensystems war vor allem Deutschland ein Anliegen, aber auch Österreich hatte die Idee ursprünglich unterstützt. Widerspruch kam unter anderem aus osteuropäischen Ländern.

In Wien wird nun ebenfalls die Wichtigkeit des Grenzschutzes betont. Als Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Budapest reiste, um dort seine Amtskollegen aus der Vierergruppe der sogenannten Visegrad-Staaten zu treffen, wusste er sich also einer Meinung mit den Ministerpräsidenten Ungarns, Polens, Tschechiens und der Slowakei. Der ungarische Premier Viktor Orban sprach nach der Zusammenkunft gar von einer Achse "Visegrad-Wien".





Kurz wiederholte seine Forderung nach personeller und finanzieller Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex, mit dem Ziel, dass diese die Schlepperei nicht nur beobachten, sondern auch bekämpfen möge. Er unterstrich, über die am 1. Juli beginnende halbjährige österreichische EU-Ratsvorsitz, "den Fokus auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik" legen zu wollen. Gastgeber Viktor Orban fügte hinzu, die EU-Staaten sollten sich in den Fragen der Migration, auf die Punkte konzentrieren, zu denen Einvernehmen möglich sei, nämlich den Schutz der EU-Außengrenzen und Hotspots für Asylsuchende außerhalb der EU. Punkte, die nur Streit brächten, solle man außen vor lassen: "Über eine Verteilung nach Quoten brauchen wir gar nicht zu reden", sagte er. Der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini brachte es in der Abschlusspressekonferenz auf den Punkt: "Es war konstruktiv und pragmatisch. Wenn sie in Brüssel auch so verhandeln würden wie hier (in Budapest, Anm.), würden dort die Gipfel nicht zwei Tage dauern und man müsste nicht verhandeln bis zum Morgengrauen." Das Treffen der fünf Herren hatte nur aus einem kurzen Mittagessen bestanden - das genügte.

Die Zusammenkunft fand nur vier Tage vor dem Mini-Sondergipfel in Brüssel statt. Nicht mit dabei sind bei diesem Treffen am Sonntag die V4-Staaten, wohl aber Österreich. Dass die V4 diesen Separat-Gipfel misstrauisch beäugt, stellte Orban klar: "Wir fahren nicht hin." Denn "das einzige Forum, das in der Migrationsfrage zuständig ist, ist der Europäische Rat und nicht die Europäische Kommission." Auch Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis murrte: "Wir haben gar nicht erfasst, warum es am Wochenende einen Sondergipfel gibt" - zumal in der Woche darauf ohnehin ein reguläres EU-Gipfeltreffen ansteht. Sein Modell in der Flüchtlingspolitik sei ohnehin das hierbei extrem restriktive Australien. "Wir gehören nicht zum Freundschaftskreis der Aufnehmer von Migranten und wir wollen auch nicht dazu gehören", sekundierte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki.