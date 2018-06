Ince warnt vor "Ein-Mann-Regime"

Oppositionskandidat Muharrem Ince sieht die Türkei am Scheideweg.

Ankara. Der wichtigste Herausforderer von Recep Tayyip Erdogan hat dessen Sieg bei der türkischen Präsidentenwahl am Sonntag anerkennt. Er akzeptierte das offizielle Wahlergebnis, sagte Oppositionskandidat Muharrem Ince am Montag in Ankara.

Zugleich warnte er vor der Machtfülle Erdogans. Die Türkei sei von nun an ein "Ein-Mann-Regime". Das neue Regierungssystem sei "sehr gefährlich".

Bei seiner Pressekonferenz kam es zu einem Eklat. Ince fragte am Montag in Ankara vor seiner Erklärung in der Zentrale der linksliberalen CHP, ob auch ein TRT-Journalist anwesend sei. Als dieser sich meldete, bat Ince den Reporter, den Raum zu verlassen.

Der Staatssender habe seine großen Wahlkampfveranstaltungen ignoriert, sagte Ince als Begründung. Der TRT-Journalist verließ daraufhin die Pressekonferenz. Ince kritisierte die unfairen Bedingungen im Wahlkampf.