Rettungsschiff "Lifeline" darf in Malta anlegen

Rom. Das Rettungsschiff "Lifeline" der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Aussagen der italienischen Regierung in Malta anlegen. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag. "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen."

Etwa sechs Länder, darunter Italien, Frankreich, Spanien und Malta, werden die 230 Menschen aufnehmen, die sich an Bord des Rettungsschiffes "Lifeline" der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline befinden, berichteten italienische Medien.

Zu einer Einigung zwischen Italien und Malta über das Schicksal der Geflüchteten an Bord sei es dank der Vermittlung des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk erfolgt.