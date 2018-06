"Akzeptiere Verfassungsänderung nicht"

Skopje. Nachdem der Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland schon als gelöst galt, ist jetzt eine neue Hürde aufgetaucht: Der mazedonische Präsident Gjorge Ivanov weigert sich, die Einigung mit Griechenland zu unterzeichnen. "Ich akzeptiere die Verfassungsänderung mit dem geänderten Staatsnamen nicht", so Ivanov in einem Brief an das Parlament in Skopje. Der Grund: Das Abkommen würde die mazedonische Identität gefährden. Durch den Deal ordne sich das Land unter und mache sich von Athen abhängig.

Auch habe die Vereinbarung keine verfassungsmäßige Grundlage und sei vom Parlament nicht im Einklang mit der Verfassung ratifiziert worden, erklärte Ivanov weiter. Der Präsident war bei den Wahlen 2009 der Kandidat der heutigen führenden Oppositionskraft VMRO-DPMNE. Die nationalkonservative Partei kritisiert die Namenseinigung scharf. Die Abgeordneten, die das Abkommen vergangene Woche ratifiziert hatten, müssen auf jeden Fall nun erneut zusammentreten. Mit einer absoluten Mehrheit - 61 von 120 Stimmen - könnte das Parlament die Blockade des Präsidenten brechen, der dann verpflichtet ist, den ratifizierten Vertrag zu unterzeichnen.





In Kraft treten kann das Abkommen ohnedies erst in einigen Monaten. Zuvor sollen die Bürger Mazedoniens im Herbst über den neuen Namen "Nordmazedonien" in einer Volksabstimmung entscheiden. Die Lösung des jahrelangen Namenstreits mit dem EU-Land Griechenland ist Voraussetzung für einen EU-Beitritt.

Dass das Votum ein Erfolg wird, davon ist der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev überzeugt. Er gehe von einer 75- bis 85-prozentigen Unterstützung für die Einigung des langjährigen Namenstreits mit Griechenland aus, so Zaev, der am gestrigen Dienstag in Wien war. Die Zahlen würden dem Prozentsatz der Bürger entsprechen, die sich für den Beitritt des Landes zur Europäischen Union und der Nato einsetzen, erklärte Zaev.

Sollten sich die Mazedonier im September oder Oktober gegen den neuen Namen aussprechen, werde er zurücktreten.

EU-Minister einigen sich nicht

Unterdessen haben sich die EU-Europaminister am Dienstag nicht auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien und Albanien einigen können. Eine Mehrheit von 25 EU-Staaten sei für die Aufnahme solcher Gespräche bis Juni 2019 gewesen, sagte der griechische Außenminister Nikos Kotzias nach den Beratungen. Frankreich, die Niederlande und Dänemark hätten dies jedoch blockiert.

"Sie wollen heute keine Entscheidung treffen", sagte der tschechische Außenamtsstaatssekretär Ales Chmelaz zur Position der drei Staaten. Es gebe Vorschläge, dass der Allgemeine EU-Rat nächsten Monat auf diese Fragen zurückkomme, oder eine Entscheidung überhaupt für länger verschoben wird.

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn warnte vor negativen Folgen für die gesamte Region. "Was soll denn sonst erwartet werden, als einen Konflikt nach 27 Jahren zu lösen, als Bedingung, um eine Stufe weiter zu kommen?", fragte Hahn in Anspielung auf die Lösung im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland. "Wenn das nicht belohnt wird in bedeutsamer Art und Weise, wird das unverzügliche und große Auswirkungen auf die Stabilität der Region haben."