Auf schmalem Grat

Die Erinnerung an den Holocaust ist ihm sehr wichtig: Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Überlebenden bei der Befreiungsfeier in Mauthausen.



Der ehemalige Ghettoinsasse Nikolaj Gurin gedenkt der Opfer der Shoah im Holocaust-Museum in Minsk. © afp/Viktor Drachev Der ehemalige Ghettoinsasse Nikolaj Gurin gedenkt der Opfer der Shoah im Holocaust-Museum in Minsk. © afp/Viktor Drachev



Minsk/Wien. Am 20. April 1942, pünktlich zu Führers Geburtstag, ging es los: Eine Gruppe Wiener Juden wurde in ein Sammellager in der kleinen Sperlgasse in Wien gebracht. "Man sagte uns damals, dass den Juden im Osten eine Möglichkeit gegeben wird, sich eine neue Existenz zu schaffen", heißt es in einem unvollständigen Bericht, der Wolf Seiler, einem Überlebenden, zugeordnet wird. Man solle deshalb Werkzeug und ähnliche nützliche Dinge auf die "Evakuierung" mitnehmen.

Eine Finte. Die rund 1000 Männer, Frauen und Kinder, die von Wien Richtung Nordosten fuhren, erwartete ein anderes Schicksal. Der Zug fuhr in Richtung der heutigen weißrussischen Hauptstadt Minsk. Bei Wolkowyjsk mussten die Insassen in Viehwaggons umsteigen. "Viele (. . .) bekamen die Stiefel der SS zu spüren, und alte Gebrechliche blieben unter den Knüppelschlägen auf dem Bahnsteig liegen. In dieser Nacht hatten viele den Verstand verloren - waren irrsinnig geworden", schrieb Seiler.





Ziel des Transports war Maly Trostinec, eine kleine Siedlung südöstlich von Minsk. Der Ort war bis vor ein paar Jahren noch relativ unbekannt - mit den Schrecknissen des Holocaust assoziiert man eher Namen wie Auschwitz, Majdanek, Treblinka oder Belzec. Doch Maly Trostinec war das größte NS-Vernichtungslager auf dem Gebiet der Sowjetunion. Zehntausende, möglicherweise bis zu 200.000 Menschen kamen dort ums Leben, wurden erschossen oder in sogenannten Gaswägen durch Autoabgase ermordet. Darunter vor allem auch viele Juden aus Österreich: Rund 13.000 von ihnen sollen in Maly Trostinec ermordet worden sein. Damit kamen in dem NS-Vernichtungslager im heutigen Weißrussland vermutlich mehr Wiener Jüdinnen und Juden ums Leben als in Auschwitz oder in anderen Lagern des Dritten Reiches.

Die wenigen, die - wie Seiler - zur Arbeit selektiert wurden, wurden von den Wachmannschaften oft sadistisch gequält. Etwa von SS-Hauptscharführer Rieder, einem Mann aus Kufstein. Er zeichnete sich durch hemmungslose Brutalität ebenso aus wie durch besondere Galanterie hübschen Damen gegenüber, ehe er sie kaltblütig erschoss.

Auch Fischer in Minsk dabei

Dass der Opfer von Maly Trostinec heute gedacht wird, ist unter anderem ein Verdienst der Wienerin Waltraud Barton, die mit ihrem Verein "IM-MER" jahrelang auf ein würdiges Gedenken an die Opfer, unter denen sich auch ihre Verwandten befanden, drängte. 2014 entstand - "auf Anweisung des Präsidenten der Republik Weißrussland, Alexander Lukaschenko", wie eine Schautafel vermerkt - eine Gedenkstätte auf dem ehemaligen Lagergelände. Am heutigen Freitag wird in Anwesenheit der Staatschefs Deutschlands, Österreichs, Polens und Israels die sogenannte zweite Ausbaustufe des Gedenkkomplexes Maly Trostinec eröffnet.