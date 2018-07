Mazedoniens Parlament berät erneut zur Namenslösung

Skopje. Mazedoniens Parlament soll sich am kommenden Donnerstag erneut zu der am 17. Juni mit Griechenland abgeschlossenen Vereinbarung über die Lösung des langjährigen Namensstreites äußern. Das Parlament hatte die Vereinbarung am 20. Juni bereits einmal mit 69 Stimmen ratifiziert, allerdings hatte es Präsident Gjorge Ivanov danach abgelehnt, sie durch seine Unterschrift zu bestätigen.

Entsprechend der Verfassung ist das Parlament nun verpflichtet, die Vereinbarung mit absoluter Stimmenmehrheit - 61 von 120 Abgeordnetenstimmen - zu ratifizieren. Danach wird der Staatschef verpflichtet sein, das Dokument zu unterschreiben.

Parlamentspräsident Talat Xhaferi ließ gegenüber Medien in Skopje unterdessen wissen, dass er die Vereinbarung auch ohne Unterschrift Ivanovs im Amtsblatt veröffentlichen lassen werde, sollte sich der Präsident erneut weigern, sie zu unterzeichnen. Gleichzeitig soll im Amtsblatt auch das Sprachgesetz veröffentlicht werden, das Ivanov im März ebenfalls nicht bestätigen wollte, weil dadurch Albanisch neben Mazedonisch zur zweiten Amtssprache wurde.

Mazedonien soll künftig den Namen Republik Nordmazedonien tragen. Die Umsetzung der Vereinbarung mit Griechenland sieht die Abhaltung einer Volksabstimmung in Mazedonien vor. Sie soll im September oder Oktober stattfinden. Danach sollen entsprechende Änderungen der Verfassung vorgenommen werden, in welcher die "Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien" (FYROM) derzeit als Republik Mazedonien bezeichnet wird.

Athos-Mönche lehnen Kompromiss im Namensstreit ab

Die Mönche vom Berg Athos lehnen den Kompromiss im Namensstreit um die Republik Mazedonien ab. Man habe mit "Trauer und Sorge" auf die Vereinbarung zwischen Athen und der "Nachbarrepublik Skopje" reagiert, erklärten die Äbte aller 20 Athos-Klöster laut der Wiener Stiftung "Pro Oriente". Man bete darum, dass die Politiker "erleuchtet" werden, damit sie "ihre Fehler erkennen" und "korrigieren".

Die griechische Regierung dürfe die "vom Volk abgelehnte" Übereinkunft der Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und Zoran Zaev nicht akzeptieren. Die Mönche vom Athos als "Hüter der spirituellen und kulturellen Tradition" wiederum könnten nicht akzeptieren, dass einer Sprache und einem Volk die mazedonische Identität zugeschrieben wird, die keine Beziehung zum ursprünglichen griechischen mazedonischen Dialekt und zur griechischen Herkunft der antiken Mazedonier hätten.

Mönche gegen Kompromiss, aber für Lösung

Die Einigung sieht vor, dass die frühere jugoslawische Republik Mazedonien künftig "Nord-Mazedonien" heißen soll. Die Athos-Mönche wollen stattdessen "eine Vereinbarung erreichen, die die Wahrheit respektiert und die zur Grundlage für Einheit und Frieden zwischen den beiden Völkern wird, die ein und den selben Glauben der orthodoxen Kirche teilen".

Es sei wünschenswert, den langdauernden Namensstreit zu überwinden und volle Beziehungen wiederherzustellen. Es sei aber nicht zu akzeptieren, dass die Lösung dieses großen nationalen Problems durch "improvisierte, undurchsichtige und übereilte Vorgänge" gesucht wird. Dies insbesondere, wenn dabei Positionen eingenommen werden, die der akademischen Wahrheit und der historischen Realität in einer Weise widersprechen, "die das nationale Bewusstsein des griechischen Volkes beleidigt".

Die Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und Zoran Zaev hatten Mitte Juni die Vereinbarung über die Lösung des Namensstreits abgeschlossen. Nach einer für Herbst geplanten Volksabstimmung in Mazedonien soll u.a. der neue Landesname "Nord-Mazedonien" in die Verfassung kommen.

In Griechenland ist derzeit keine Volksabstimmung vorgesehen. Nach zuletzt etwa von der Tageszeitung "Ekathimerini" veröffentlichten Umfragen lehnen aber bis zu zwei Drittel der Griechen den vorgesehenen neuen Namen des Nachbarlandes ab. Auch Verteidigungsminister Panos Kammenos kritisierte am Dienstag erneut die mit Mazedonien erzielte Vereinbarung. Er akzeptiere den Deal nicht und werde versuchen, ihn zu blockieren, sagte der Chef der Partei ANEL und forderte eine Volksabstimmung auch in Griechenland.

Griechischer Minister lehnt Namenslösung mit Skopje ab

Der griechische Verteidigungsminister Panos Kammenos, Chef des Juniorpartners der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras, hat am Dienstag erneut die kürzlich mit Mazedonien erzielte Vereinbarung zur Lösung des jahrelanges Namensstreites kritisiert und sich indirekt für die Abhaltung einer Volksabstimmung dazu in Griechenland ausgesprochen.

"Für mich ist der Deal schlecht, ich akzeptiere ihn nicht und werde versuchen, ihn zu blockieren", wurde der Rechtspopulist von dem Internetportal der Tageszeitung "Ekathimerini" in englischer Sprache zitiert. Was Griechenland angehe, werde er sicherstellen, dass der Deal nicht ohne die Zustimmung des griechischen Volkes ratifiziert werde, erläuterte der Verteidigungsminister. Die Vereinbarung mit Skopje sieht eine Volksabstimmung zur Namenslösung in Mazedonien, allerdings keine in Griechenland vor.

Mazedoniens Parlament soll sich am Donnerstag erneut zur Vereinbarung äußern, nachdem es Präsident Gjorge Ivanov kürzlich abgelehnt hatte, die am 20. Juni ratifizierte Vereinbarung mit seiner Unterschrift zu bestätigen. Mazedonien soll künftig den Namen Republik Nordmazedonien tragen.

Eine von "Ekathimerini" in der Vorwoche veröffentlichte Umfrage zeigte, dass 62 Prozent der Griechen den künftigen Namen des Nachbarlandes ablehnen würden. In Mazedonien dürfte der von der früher regierenden nationalkonservativen VMRO-DPMNE kommende Widerstand etwas geringer sein.