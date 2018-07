Berlin/Wien. (da/reu/apa) Als Generaldebatte zum Haushalt war die Sitzung des Deutschen Bundestages angesetzt. Daraus wurde am Mittwoch in Berlin eine Generalabrechnung mit dem Asylkompromiss zwischen CDU und CSU.

Für die liberale FDP ist Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer der klare Verlierer des wochenlangen Disputs mit Kanzlerin Angela Merkel, in dem nicht viel zum Bruch der Union zwischen CDU und CSU gefehlt hatte. Mit seiner ursprünglichen Forderung ist Seehofer gescheitert. Denn Personen, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, werden nur unter der Bedingung abgewiesen, wenn mit dem jeweiligen Staat ein Rückführungsabkommen besteht - obwohl dies zuvor Merkel schon nicht gelungen ist. Sie brachte vom EU-Gipfel in der vergangenen Woche lediglich Absichtserklärungen mit. Angesichts dessen richtete FDP-Chef Christian Lindner dem Innenminister aus: "Ich glaube, im Kanzleramt biegen die sich vor Lachen, Herr Seehofer."





Merkel stellte klar, die Aushandlung von Abkommen sei Aufgabe von Seehofer. Sie sagte jedoch ebenso, auch sie werde sich um bilaterale Vereinbarungen kümmern. Inwieweit Merkel und Seehofer nun zusammenarbeiten können, muss sich erst zeigen. Am Donnerstag will die Kanzlerin Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán empfangen. Dieser erklärte sich gegenüber der "Bild"-Zeitung grundsätzlich zu einem solchen Abkommen bereit.

Ebenfalls am Donnerstag trifft Seehofer mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammen. Dabei werde es noch nicht um den Abschluss eines bilateralen Rücknahmeabkommens gehen, sondern um "Gespräche zur Herbeiführung von Vereinbarungen", sagte eine Sprecherin Seehofers. Kurz hatte mehrfach betont, dass auch Grenzkontrollen am Brenner zur Debatte stünden. Wie schnell es zu Folgemaßnahmen in Tirol kommen könnte, wollte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nicht sagen. Er warnte vor Kontrollen am Grenzübergang Kufstein in Richtung Süden. Und ebensolche am Brenner würden "hunderttausend deutsche Touristen" auf ihrer Heimreise treffen.

48-Stunden-Einschränkung

Neben den Rücknahmeabkommen dominieren die sogenannten Transitzentren die deutsche Debatte. In jenen Einrichtungen an der deutsch-österreichischen Grenze sollen Personen festgehalten und von dort rücküberstellt werden, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden. Maximal 48 Stunden dürfte die Einschränkung der Freiheit eines Menschen laut Grundgesetz dauern. Danach müssten Personen "in eine normale Aufnahmeeinrichtung", sagte die Kanzlerin im ARD-Fernsehen.

Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Einrichtungen vehement, und Merkels Koalitionspartner SPD lehnt geschlossene Lager ab. "In den Zentren darf sich jeder frei bewegen, raus darf aber niemand", sagte dazu der CSU-Politiker Stephan Mayer, Staatssekretär im Innenministerium. Grüne und Linkspartei warfen der Regierung vor, Grundsätze der Humanität und der christlichen Nächstenliebe zu verletzen. Die AfD forderte wieder einmal Merkels Rücktritt. Auf die Frage, ob sie sich von der "Flüchtlings-Kanzlerin" in eine "Abschottungs-Kanzlerin" verwandelt habe, sagte Merkel: "Nein. Klares Nein."