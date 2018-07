Italien startet umstrittene Roma-Zählung

In Italien beginnt die Regierung, Erhebungen in Roma-Siedlungen durchzuführen. (Im Bild eine Roma-Siedlung in Ungarn.)

© APAweb / AFP, PETER KOHALMI

In Italien beginnt die Regierung, Erhebungen in Roma-Siedlungen durchzuführen. (Im Bild eine Roma-Siedlung in Ungarn.)

© APAweb / AFP, PETER KOHALMI