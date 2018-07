Berlusconi nimmt an Erdogans Vereidigung in Ankara teil

Der türkische Präsident Erdogan bei seiner Rede an die AKP am Samstag. Einige Staatschefs sind angereist, um seiner Vereidigung beizuwohnen.

Rom/Ankara. Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi nimmt an der am Montagnachmittag geplanten Vereidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teil, der vor zwei Wochen wiedergewählt worden war. Berlusconi wird an einer Feier mit den Gästen teilnehmen, die dem Amtseid in Ankara beiwohnen, so Berlusconis Pressestelle.

"Die Einladung Berlusconis zur Vereidigung ist eine Anerkennung des Beitrags, den Berlusconi zur Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und Italien geleistet hat, sowie ein Zeichen der persönlichen Freundschaft mit Präsident Erdogan", hieß es in einer Presseaussendung.

Nach der Vereidigung erwartet Erdogan mehr als 30 Staats- und Regierungschefs zu einer Feier in seinem Palast. Neben dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew stehen nach Angaben der regierungsnahen Zeitung "Sabah" auch der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow auf der Gästeliste. Am Montagabend will Erdogan dann sein neues Kabinett vorstellen.