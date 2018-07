Erster Tag der neuen Türkei

© ap © ap



Ankara. (api) Es war eine Party mit illustren Besuchern. Russlands Premier Dmitri Medwedew, der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, Ungarns Viktor Orbán, Silvio Berlusconi und auch Deutschlands Ex-Kanzler Schröder reisten alle gestern nach Ankara, um Erdogan zur neuen Amtszeit zu gratulieren. Gefeiert wurde im "Weißen Palast", dem pompösen Amtssitz des türkischen Präsidenten, der erst vor vier Jahren um eine Gesamtsumme von 490 Millionen Euro fertiggestellt wurde.

Der gestrige Montag war gleichzeitig auch der Schlusspunkt in einem massiven Umbauprozess in der Türkei. Seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 drängte Erdogan auf eine Ausweitung seiner Machtfülle. Letztes Jahr ließ er deshalb über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei abstimmen, das dem Präsidenten eine ganze Reihe von neuen Befugnissen zugesteht.





Das neue System erlaubt es dem Präsidenten, in bestimmten Bereichen Dekrete mit Gesetzeskraft zu erlassen und Neuwahlen auszurufen, ohne dafür die Zustimmung des Parlaments einholen zu müssen. Die Besetzung der Ministerposten und die Ernennung hochrangiger Staatsbeamter ist in Zukunft alleinige Sache des Präsidenten. Auch bei der Ernennung von Richtern und Staatsanwälten hat der Präsident von nun an deutlich mehr Einfluss. Das Amt des Ministerpräsidenten, bisher von Binali Yildrim besetzt, wird abgeschafft und dessen Befugnisse werden an Erdogan übertragen.

Im Amt bis 2033?

Erdogan verspricht sich vom neuen System mehr Effizienz und den "Beginn einer neuen Ära". Die Opposition hingegen sieht darin eine "Einmannherrschaft". Auch die Venedig-Kommission des Europarates warnt vor "gefährlichen Rückschritten" der Demokratie und einem Abbau der Gewaltenteilung. Immerhin kündigte Erdogan jedoch an, den seit fast zwei Jahren geltenden Ausnahmezustand am Tag seiner Angelobung aufzuheben. Letzten Sonntag nutzte er diesen noch dazu, um per Dekret 18.500 Staatsbedienstete zu entlassen. Darunter mehrere tausende Polizisten und Armeeangehörige. Begründung braucht es für diese Entlassungen keine.

Die erlaubten Amtszeiten des Präsidenten bleiben unter der neuen Verfassung auf zwei beschränkt. Allerdings beginnt die Zählung mit Montag von vorne. Das Parlament kann auch eine dritte Kandidatur zulassen. Theoretisch könnte Erdogan somit noch bis 2033 Präsident bleiben.