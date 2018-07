Korruptionsjägerin abberufen

Bukarest. Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hat am Montag nach einem langen Rechtsstreit einlenken und die angesehene Chefin der Antikorruptionsbehörde DNA, Laura Codruta Kövesi, offiziell abberufen müssen.

Das Verfassungsgericht hatte Ende Mai in dem Disput zwischen dem Präsidenten und der linksgerichteten Regierung überraschend Justizminister Tudorel Toader das letzte Wort in dem Verfahren eingeräumt und eine Abberufung Kövesis angeordnet. Beschlüsse des Verfassungsgerichts müssten respektiert werden, begründete Präsidentschaftssprecherin Madalina Dobrovolschi die Entscheidung. Nach Ansicht des Staatsoberhaupts dürfe Rumänien "keinen Schritt zurück" in puncto Rechtsstaatlichkeit machen. Die Antikorruptionsbehörde DNA habe "unabhängig ihres Chefermittlers" ihre Tätigkeit auch weiterhin mit der gleichen Professionalität durchzuführen, fügte Dobrovolschi hinzu.





Die 45-jährige Kövesi war seit Jahren im Westen hoch geschätzt worden. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2013 hatte die DNA zwei Ex-Ministerpräsidenten, zwei Vize-Regierungschefs, elf amtierende und frühere Minister, mehr als 50 Parlamentsabgeordnete sowie dutzende von Bürgermeistern wegen Korruptionsdelikten vor Gericht gebracht.

Die Leitung der DNA übernimmt nun provisorisch Kövesis bisheriger Stellvertreter, Staatsanwalt Marius Iacob. Kritiker gehen jedoch davon aus, dass Toader schon bald den Leitungsposten mit einem den regierenden Sozialdemokraten nahestehenden Staatsanwalt besetzen wird.