Brexit-Streit führt zu Rücktrittsreigen

Die Agenden des Brexit-Ministers übernimmt der bisherige Wohnungsbauminister Dominic Raab. © afp Die Agenden des Brexit-Ministers übernimmt der bisherige Wohnungsbauminister Dominic Raab. © afp



London. (reu/apa) Zuerst der eine Minister, kurze Zeit später der nächste. Beide waren Schlüsselfiguren im Tauziehen um den EU-Austritt Großbritanniens - und innerhalb weniger Stunden musste Premierministerin Theresa May die Rücktritte von Brexit-Minister David Davis und Chefdiplomat Boris Johnson akzeptieren.

Erst am Wochenende hatte die Regierungschefin in ihrem Kabinett eine Einigung über das künftige Verhältnis der Insel zum Kontinent erzielt. Demnach solle das Königreich nach dem Austritt teilweise in der EU-Zollunion verbleiben. Das ging Davis zu weit. Er begründete seinen Rücktritt im BBC Radio damit, dass May "einfach zu große" Zugeständnisse gemacht habe. Dies wiederum könnte EU-Verhandler zu immer neuen Forderungen ermuntern. Zu Davis’ Nachfolger wurde der bisherige Wohnungsbauminister Dominic Raab ernannt.





Den "weichen Kurs" Mays hat auch Außenminister Johnson immer wieder angegriffen. Dennoch konnte sich die Regierungschefin zunächst - gegen seinen Willen - mit ihrer Entscheidung für eine Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die Europäische Union durchsetzen.

Dabei war der ehemalige Londoner Bürgermeister das Gesicht der Brexit-Kampagne und der Wortführer der Europagegner in Großbritannien. Der exzentrische Konservative hatte nach dem Brexit-Votum 2016 gesagt, die EU sei "eine noble Idee für ihre Zeit" gewesen, doch "nicht länger richtig für dieses Land". Nach Johnsons Rücktritt veranlasste dies EU-Ratspräsident Donald Tusk zu einer Überlegung per Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Idee des Brexit vielleicht auch fallen gelassen werden könnte. Näher kommentieren wollte er aber die Entwicklungen nicht.

Straffer Zeitplan

Die EU-Kommission setzt trotz der Personalwechsel auf eine Weiterführung der Gespräche. Allerdings dränge die Zeit.

Nicht zuletzt deswegen kommt May der Rücktritt von Davis ungelegen. Das britische Kabinett war wegen eines Dauer-Zwists über die Brexit-Strategie zerstritten. Durch die Uneinigkeit kamen auch die Trennungsverhandlungen mit der EU-Kommission nahezu zum Stillstand.

Großbritannien wird in knapp neun Monaten aus der EU austreten. Die Zeit für eine Vereinbarung wird knapp, da die Einigung wegen der komplizierten EU-Regeln bis Herbst stehen muss. Nach dem Austritt ist eine Übergangsperiode bis Ende 2020 vereinbart, in der sich für das Königreich und seine 66 Millionen Einwohner de facto nicht viel ändert. Allerdings müssen die EU-Hauptstädte und das Europaparlament das Abkommen noch absegnen.