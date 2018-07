Die Zeit des Nicht-Einmischens geht vorbei

"Warten auf den Pensionsantritt": Das Schild macht deutlich, dass dieses Skelett seine Rente nicht mehr erleben wird. Und so wird es künftig vielen Russen gehen, fürchtet man. © reuters/Vaganov "Warten auf den Pensionsantritt": Das Schild macht deutlich, dass dieses Skelett seine Rente nicht mehr erleben wird. Und so wird es künftig vielen Russen gehen, fürchtet man. © reuters/Vaganov



Moskau/St. Petersburg. Im Zentrum von Sankt Petersburg, vor dem Büro der Kreml-Partei "Einiges Russland", sitzt ein Skelett. Den Rücken des Gerippes an die schwere, hölzerne Flügeltür gelehnt, die Füße auf den Asphalt ausgestreckt. Als Erklärung daneben nur ein kleines Schild, mit der Aufschrift: "Warten auf die Pension." Die Aktion ist mehr als ein originelles Memento Mori oder eine russische Variante von "Warten auf Godot", des Klassikers von Samuel Beckett. Damit haben Aktivisten in Sankt Petersburg diese Woche gegen die geplante Pensionsreform protestiert.

Am Donnerstag hat das Unterhaus des russischen Parlaments, die Staatsduma, in einer ersten Lesung das umstrittene Gesetz zur Erhöhung des Pensionsalters angenommen.





Laut dem Gesetz soll das Antrittsalter bis zum Jahr 2034 schrittweise bei Männern von bisher 60 Jahren auf 65 Jahre und bei Frauen von 55 auf 63 Jahre steigen.

Die Pensionsreform ist eines der besonders heißen Eisen der russischen Innenpolitik. Nötige Reformen wurden seit der Wende immer wieder verschleppt, de facto ist das Pensionsalter seit den Dreißigerjahren in Kraft. "Die Zeiten ändern sich nun mal", kommentierte der Arbeitsminister Maxim Topilin lakonisch.

Dass die unpopulären Pläne aber ausgerechnet erstmals an jenem Tag publik wurden, als die Fußball-WM in Moskau angepfiffen wurde, ist wohl ein Hinweis, wie sehr der Kreml den Volkszorn fürchtet. Seit Wochen wird zwar in kleinen, aber landesweiten Aktionen gegen die Reform demonstriert. Eine Online-Petition gegen die Erhöhung des Pensionsalters haben schon knapp 2,9 Millionen Russen unterschrieben.

Dass Pensionsalter angehoben werden, ist im internationalen Vergleich freilich nicht ungewöhnlich. In Österreich liegt das reguläre Antrittsalter bei 65 Jahre bei Männern und 60 Jahre bei Frauen. Mit einer Lebenserwartung von 72,7 Jahren leben die Russen aber statistisch gesehen fast zehn Jahre kürzer, als die Österreicher (81,8 Jahre). Besonders groß ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen: Während Russinnen heute durchschnittlich 77,6 Jahre alt werden, sterben russische Männer bereits im Alter von 67,5 Jahren. In einigen Regionen Russlands, wie Tschukotka in Fernost, liegt die Lebenserwartung der Männer mit 60 Jahren sogar fünf Jahre unter dem anvisierten Pensionsalter.

Auch, wenn Befürworter der Reform betonen, dass die Lebenserwartung weiter steigen wird - die Pläne kommen in einer für Russen schwierigen Zeit. Die Wirtschaft steckt in einer Krise, der Lebensstandard ist gesunken. Die Durchschnittspension liegt in Russland bei knapp 200 Euro. Viele Russen arbeiten in der Pension noch weiter, weil das nicht reichen würde. Trotzdem stellt die Pension auch für jene einen wichtigen Zuschuss dar.