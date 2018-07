"Lärmendes Schweigen"

An Macrons Seite war Benalla schon im Präsidentschaftswahlkampf Anfang des Vorjahres. © APAweb / Reuters, Regis Duvignau An Macrons Seite war Benalla schon im Präsidentschaftswahlkampf Anfang des Vorjahres. © APAweb / Reuters, Regis Duvignau



Paris. Mit ihm würden sie ein Ende haben, die Skandale und Affären um Regierungsmitglieder oder -mitarbeiter, die ein übles Licht auf die Politik werfen und von den eigentlichen Problemen des Landes ablenken. Das hatte Emmanuel Macron bei seiner Wahl zum französischen Präsidenten vor gut einem Jahr versprochen. Transparent werde er regieren, "untadelig" sein. Nun aber findet auch er sich wie früher schon seine Vorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande im Strudel einer Affäre, die in den vergangenen Tagen Fahrt aufnahm, ohne dass er sie bremste oder sich bislang offiziell dazu äußerte.

Derweil sprechen die französischen Medien ohne Pause über Alexandre Benalla, Macrons bisherigen Sonderbeauftragten für Sicherheit, seit dieser auf Videos vom 1. Mai identifiziert wurde, die zeigen, wie er zwei Demonstranten brutal anging und zu Boden brachte. Der 26-Jährige, der Macron schon im Wahlkampf und auch danach im Präsidentenamt begleitete, trug dabei einen Polizeihelm, obwohl er kein Polizist ist und nur als "Beobachter" eingesetzt war. Auf einem anderen Videoausschnitt ist er mit einer Polizei-Armbinde zu sehen.



Benalla mit Visier bei einer Demonstration am 1. Mai. © afp Benalla mit Visier bei einer Demonstration am 1. Mai. © afp



Bereits ab dem 2. Mai wusste der Élysée-Palast von den Vorfällen des Vortages, begnügte sich aber damit, Benalla als Sanktion zwei Wochen ohne Gehalt vom Dienst zu suspendieren und seither zumindest überwiegend im Inneren von Macrons Amtssitz einzusetzen. Doch sowohl beim Nationalfeiertag am 14. Juli als auch beim triumphalen Empfang der französischen Nationalelf in Paris befand sich Benalla an der Seite des Präsidenten. Auch wurde nach den Ereignissen des 1. Mai die Justiz nicht informiert, wie es vorgeschrieben gewesen wäre.





Aufruhr im Parlament

Erst nach Bekanntwerden der Vorfälle am Mittwoch vergangener Woche durch die Berichterstattung der Zeitung "Le Monde" nahm die Staatsanwaltschaft auf eigene Initiative hin Ermittlungen auf und klagte Benalla unter anderem wegen Gewalttätigkeit und Amtsanmaßung an. Seine für vergangenen Samstag geplante Hochzeit sagte der Ex-Beauftragte ab, stattdessen befand er sich in Untersuchungshaft; auch seine Wohnung wurde durchsucht.

Verfahren laufen außerdem gegen den Reservisten Vincent Crase, einen inzwischen entlassenen bisherigen Angestellten von Macrons Partei La République en Marche (LREM), der am 1. Mai an Benallas Seite war, sowie gegen drei Polizeibeamte unter anderem wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses. Ihnen wird vorgeworfen, Benalla vor seiner Anhörung noch Material aus der Videoüberwachung zugesendet zu haben, das die Gewalt-Szenen zeigt. Am Freitag beschloss der Élysée-Palast, Benalla zu kündigen - viel zu spät, wie Kritiker monieren.