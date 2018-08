Die "Insel der Demokratie" versteckt sich

Georgien und Südossetien sind mit Stacheldraht voneinander getrennt. © reuters/Mdzinarishvil Georgien und Südossetien sind mit Stacheldraht voneinander getrennt. © reuters/Mdzinarishvil



Zerowani/Tiflis. "Die Liebe..." Raissa Odischwili macht eine Handbewegung, als würde sie Wespen aus den Weinreben rund um ihre Terrasse vertreiben. Kenne ja jeder, wie das so sei, was die Liebe ertragen und verschmerzen lasse, auch wenn sie über Schmerzen, hier in der unerbittlichen Sonne Georgiens, nicht sprechen will. Diese gehören zu ihrem Leben dazu, genauso wie die Liebe zu ihrem Giorgi, wie das Leiden mit und an diesem Land, hier an der Südflanke des Großen Kaukasus, in einer Ansammlung gleich großer Häuser mit roten Dächern an den gleich breiten Straßen, die nur Nummern haben, keine Namen.

In diesem Ort namens Zerowani, einer Siedlung für Binnenflüchtlinge, für Menschen wie Raissa Odischwili. Russin ist sie, seit 1972 in Georgien, damals noch Georgische Sozialistische Sowjetrepublik, eine der reichsten der Sowjetunion. Aus Woronesch, knapp 500 Kilometer südöstlich von Moskau, war sie ihrem Giorgi gefolgt, dem Georgier. Sie richteten sich in der Region Achalgori ein, welche die Sowjets Leningor nannten, knapp 40 Kilometer von der georgischen Hauptstadt Tiflis entfernt. Südossetisches Gebiet. Hier bekamen sie vier Kinder, zwei Töchter, zwei Söhne. Aus den Angehörigen der Sowjetunion wurden Bürger Georgiens - bis wieder der Krieg zu ihnen kam. Im August vor zehn Jahren. Die Schmerzen, die Flucht.

Russische Provokationen

Information Russland und die eingefrorenen Konflikte Transnistrien: Nach einem Krieg 1992 wurde Transnistrien, östlich des Flusses Dnister in der nach dem Zerfall der Sowjetunion entstandenen Republik Moldau, de facto unabhängig. International anerkannt ist dieses Territorium, das rund 200 Kilometer lang ist und wo knapp 500.000 Menschen leben (Zweidrittel sind ethnische Russen und Ukrainer), nicht. Völkerrechtlich gehört Transnistrien zur Republik Moldau. Russland unterstützt Transnistrien finanziell und ideell.



Berg-Karabach: 1988 sagte sich die armenische Bevölkerungsmehrheit in Berg-Karabach eigenmächtig von Aserbaidschan los. Nach dem Zerfall der Sowjetunion verschärfte sich die Lage. Zwischen 1992 und 1994 kam es zu Krieg und Vertreibungen. An der Waffenstillstandslinie zwischen Berg-Karabach und Aserbaidschan gibt es bis heute Gefechte. Russland als Schutzmacht Armeniens unterstützt das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende Berg-Karabach.



Krim/Ostukraine: Seit der völkerrechtswidrigen Annexion 2014 durch die Russen gehört die ukrainische Halbinsel Krim de facto zu Russland. Auch die sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine unterstützt Moskau militärisch im Krieg gegen Kiew. Die Eskalationsherde entlang seiner Grenzen nutzt der Kreml zur Sicherung seiner Macht. So hindert es ehemalige Sowjetrepubliken an ihrer West-Ausrichtung, an Mitgliedschaft in Nato oder EU.

Georgische Truppen waren in der Nacht zum 8. August 2008 in Südossetien einmarschiert, die Regierung in Tiflis behauptete, in Reaktion auf eine russische Invasion. Russland hatte in den Jahren zuvor das kleine Georgien, dieses vehement nach Westen strebende Land, provoziert und die Lage destabilisiert. So wurden russische Pässe an Separatisten in Südossetien und Abchasien ausgegeben, Südossetien wie auch Abchasien finanziell als auch militärisch unterstützt. Auf dem Silbertablett habe der damalige georgische Präsident Michail Saakaschwili den Russen die Provinzen präsentiert, die seit Georgiens Unabhängigkeit mehr sein wollten, als Tiflis ihnen zu gewähren bereit war. Am 10. August 2008 kapitulierte Saakaschwili, die Russen aber weiteten ihre Offensive auf Abchasien aus. Erst zwei Tage später ordnete der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew die Einstellung der Kampfhandlungen in Georgien an. Der Krieg kostete knapp 400 Zivilisten und schätzungsweise 700 Soldaten das Leben. In Georgien leben etwa 250.000 Flüchtlinge aus Abchasien und Südossetien. Mit seinen "Zündeleien", sagen Beobachter, habe der hitzköpfige "Mischa", wie ihn bis heute alle in Georgien nennen, das Land in zwei Epochen geteilt: in ein Georgien vor 2008 und ein Georgien nach 2008.