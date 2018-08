Eine Bewegung von links

Sahra Wagenknecht will mit ihrer neuen Bewegung neue politische Mehrheiten links der Mitte ermöglichen. © reuters Sahra Wagenknecht will mit ihrer neuen Bewegung neue politische Mehrheiten links der Mitte ermöglichen. © reuters



Berlin/Wien. Bewegungen abseits der etablierten Parteien zu gründen ist schon lange zu einer Art politischem Volkssport geworden. Prominente Beispiele wären etwa die "Indignados" (Die Empörten) in Spanien oder die "Republique en Marche" (Die Republik in Bewegung) von Emmanuel Macron in Frankreich. Nun ist es auch im politisch linken Spektrum Deutschlands so weit: Die über viele Monate lancierte Sammlungsbewegung namens "Aufstehen" hat am Samstag ihre offizielle Website online gestellt. Ab 4. September soll die Bewegung dann auch ihre aktive Arbeit analog aufnehmen.

Hauptinitiatoren von "Aufstehen" sind Sahra Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Partei "Die Linke" im Bundestag, sowie ihr Ehemann und Ex-Linke-Chef Oskar Lafontaine. Sie wollen mit der Bewegung neue politische Mehrheiten links der Mitte ermöglichen und dabei neben Anhängern ihrer eigenen Partei auch Mitglieder von SPD und Grünen sowie Parteilose ansprechen. Dabei will "Aufstehen" volksnah und inklusiv wirken. Auf der Website findet man daher auch keine Politiker, sondern ausschließlich "normale" Bürger, die mit ihren Alltagssorgen zu Wort kommen.





Schon 36.000 Unterstützer

Die lange Vorbereitungszeit von "Aufstehen" dürfte sich jedenfalls ausgezahlt haben. So sollen sich in den ersten 48 Stunden nach dem Freischalten der Website laut Lafontaine bereits mehr als 36.000 Menschen als Unterstützer eingetragen haben. Zum Vergleich: Die rechte Partei AfD (Alternative für Deutschland) besteht seit 2013 und bejubelte Ende Mai 30.200 Mitglieder. Auch wenn digitale Unterstützer nicht mit Parteimitgliedern gleichzusetzen sind, zeigt sich damit dennoch, dass Wagenknechts Initiative einen gewissen Resonanzraum getroffen hat.

Auch andere bekannte Gesichter wie die Grüne Antje Vollmer oder der linke SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow stehen an der Spitze der Sammlungsbewegung. Gemeinsam mit der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen wenden sie sich in einem Gastkommentar im "Spiegel" in klassisch linker Rhetorik gegen den "obszönen Reichtum Weniger" und die "Perspektivlosigkeit Milliarden Anderer", gegen "US-Stellvertreterkriege" und "Ausplünderungspolitik der reichen Industrienationen". Außerdem beschwören sie einen "Ausbruch aus dem Elfenbeinturm", in welchem sich die Mitte-links-Parteien nach Ansicht der Autoren verlaufen hätten. Acht Millionen verlorene SPD- , Grüne- und Linke-Wähler seit 1998 seien ein Zeichen, dass der parteipolitisch gespaltene Kampf gegeneinander kein Konzept der Zukunft sei.