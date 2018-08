Keine Gnade mit Putin-Gegner

Das Victory-Zeichen ist die typische Geste von Oleg Senzow im Gefängnis. Demonstranten in Kiew fordern die Freilassung des ukrainischen Regisseurs. © afp/Supinsky Das Victory-Zeichen ist die typische Geste von Oleg Senzow im Gefängnis. Demonstranten in Kiew fordern die Freilassung des ukrainischen Regisseurs. © afp/Supinsky



Moskau. Manchmal sagen Gesten mehr als tausend Worte. Als der Prozess an diesem heißen Nachmittag zu Ende ist, stellt sich Alisa Safina vor dem Gerichtsgebäude auf, die Finger zu einem Victory-Zeichen gespreizt, und lässt sich von ihren Freunden fotografieren. Es ist ein Zeichen, mit dem auch der ukrainische Regisseur Oleg Senzow vor Gericht immer wieder für die Kameras posierte. Der großgewachsene, schlaksige Mann, erschöpft und ausgemergelt, der durch die Gitterstäbe hindurch noch die Finger zum Siegeszeichen geformt.

Die 21-jährige Alisa Safina mit dem braunen Lockenkopf kennt den inhaftierten Regisseur nicht persönlich. Doch seit Senzow wenige Wochen vor der Fußball-WM in einer Strafkolonie nördlich des Polarkreises in den Hungerstreik getreten ist, setzt sie sich unermüdlich für seine Freilassung ein. Sie hat bei Vernissagen über seinen Fall gesprochen, Flugblätter auf den Straßen Moskaus verteilt und sich ein T-Shirt mit seinem Foto bedrucken lassen. "Freiheit für Senzow", steht darauf, und Senzow macht das für ihn so typische Fingerzeichen. Seit Senzow hungert, hat Safina jeden Tag ihren Facebook-Status aktualisiert, wie andere Senzow-Untersützter auch: Weiße Schrift auf schwarzem Grund, je nachdem, wie viele Tage der ukrainische Regisseur schon im Hungerstreik war. Zehn Tage. 20. 50, 60 Tage.





Keine Begnadigung vor Fußball-WM, anders als 2014

Senzow, in einem umstrittenen Verfahren wegen Terrorismus zu 20 Jahren Haft verurteilt, wollte die Aufmerksamkeit während der Fußball-WM nutzen, um auf das Schicksal der politischen Gefangenen in Russland aufmerksam zu machen. Doch während die Fernsehteams abgezogen sind, der goldene Pokal vergeben ist und die Schlachtgesänge aus den Stadtzentren verschwunden sind, ist keiner der Gefangenen freigelassen worden. Anders, als etwa vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014, als Regimegegner wie der Oligarch Michail Chodorkowskij und die Pussy Riot-Aktivistinnen begnadigt und aus der Haft entlassen wurden. Zuletzt hatte sich auch Senzows Mutter mit einem Gnadengesuch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt. Doch Senzow müsse selbst um Gnade bitten, hatte zuvor Putin-Sprecher Dmitrij Peskow gesagt. Dazu kam es nicht. Bald werden es drei Monate sein, dass Senzow hungert.

Stattdessen stehen heute Senzows Unterstützer, wie Alisa Safina, vor Gericht. Es ist ein schwüler Sommertag im August, auch im Bezirksgericht Twerskij, in einer ruhigen Gasse im Moskauer Stadtzentrum. Ihnen wird Artikel 20.2.5. zur Last gelegt, "Störung der öffentlichen Ordnung durch die Organisation oder Durchführung eines Protests". Dabei hätten Safina und ihre Kollegen damals nur einige Flugblätter auf Russisch, Spanisch und Englisch im Moskauer Stadtzentrum verteilt, so Safina. Das war Ende Juni, als in Moskau noch feiernde Fußballfans aus aller Welt durch die Innenstadt zogen. Doch während die lärmenden Fans unbehelligt blieben, wurden Safina und zwei Kollegen von der Polizei festgenommen. Sie wurden zu einer Strafzahlung von 20.000 Rubel (rund 270 Euro) verurteilt.